بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يشهدان تدريب اقتحام وكر للعناصر الخطرة

شهد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس واللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، اليوم الاثنين، بيانا عن اقتحام وكر للناصر الخطرة على المجتمع، وشهدا أيضا بيانا عن اقتحام سيارة مسروقة بداخلها مجرمين خطرين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمستوى رجال الشرطة وأفراد قوات الأمن وتنفيذهم البيان ببراعة، مؤكدا على الدور الكبير الذى تلعبه الشرطة المصرية فى حفظ الأمن والأمان، واستقرار مصر وتأمين المنشآت الحيوية وحماية المواطنين.

وأشار بيان صادر من الديوان العام للمحافظة أن اللواء الهياتمى أكد حضوره التدريبات والرماية لضباط وأفراد الشرطة خلال الفترة المقبلة.

حضر البيان اللواء محمود شبانة نائب مدير الأمن واللواء إيهاب لمعى واللواء نادر عبد الجواد مساعدا مدير الأمن، والعميد محمد شرباس رئيس مباحث المديرية، والعميد مدحت إبراهيم قائد قوات الأمن والعميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور والعقيد ياسر تهامى نائب مدير قوات الأمن.



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