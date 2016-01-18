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محافظ المنوفية لمستثمرى قويسنا: تنمية المناطق الصناعية سبيلنا لدعم الاقتصاد

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محافظ المنوفية لمستثمرى قويسنا: تنمية المناطق الصناعية سبيلنا لدعم الاقتصاد محافظ المنوفية لمستثمرى قويسنا: تنمية المناطق الصناعية سبيلنا لدعم الاقتصاد
ترأس اليوم الاثنين الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، بحضور مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء السيد سالم المستشار الهندسى واللواء بليغ إدريس مدير المنطقة الصناعية، واللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مجلس مدينة مركز ومدينة قويسنا وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة من أعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة منها الميزانية العمومية والحساب الختامى للعام المالى 2014/2015 وإعادة تسعير مساحة 2700 متر مربع، تمهيدا لطرحها لصغار المستثمرين من خريجى حاضنة أعمال تلا.

وطالب الدكتور هشام عبد الباسط بتبسيط إجراءات الطرح والعمل على وضع السعر المناسب لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الاستثمار وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيرا إلى دور هذا النوع من المشروعات فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.

وناقش المجلس أيضا عددا من طلبات التنازل عن عدد من قطع الأراضى وطلبات شراء مساحات أخرى، وتغيير نشاط بعض المشروعات وطالب مجلس إدارة المنطقة الصناعية شركة توشيبا العربى بسرعة إنهاء الدراسات المطلوبة لإنشاء مدرسة صناعية بالمنطقة.

وطالب الدكتور هشام عبد الباسط مجلس الإدارة بتخصيص عوائد الاستثمار فى المنطقة لتطويرها والوصول بها إلى الشكل الحضارى سواءً من ناحية الطرق أو المرافق أو التجميل، مؤكدا أنه يجب جعل المناطق الصناعية مناطق جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يعد أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية، كما طالب أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل منظومة الشباك الواحد.

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مصر 365