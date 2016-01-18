وأوضح مدير عام الإسكان أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي بشطا وعددها 18 (504 وحدة +40 محل ) جاهزة بنسبة 100 % ،والمرحلة الثانية بشطا وعددها 8 عمارات (192 وحدة ) جاهزة بنسبة 100 % بجانب عدد 2 عمارة (48وحدة ) بشطا تم إضافتهم للمشروع في نهاية نوفمبر 2015.
>وأضاف انه تم الانتهاء من عدد 4 عمارات بعزبة البرج (96 وحدة +16 محل ) بنسبة 100% وعدد 4 عمارات أخري بعزبة البرج (96 وحدة +16 محل ) بنسبة تنفيذ 60% تنتهي في أكتوبر 2016 .
>وتابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد 9 عمارات بالزرقا (250 وحدة - 36 محل ) حيث أوضح مدير عام الإسكان انه تم الانتهاء من 7 عمارات منها بنسبة 100% وعدد 2 عمارة بنسبة 80% .
>وأضاف انه تم الانتهاء من 36 عمارة بكفر سعد (567وحدة سكنية ) بنسبة 100% وتم التنفيذ عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هذا بالإضافة إلي انتهاء العمل بعدد 2 عمارة سكنية بالركابية (48 وحدة ) بنسبة 100% وعدد 1 عمارة بكفر البطيخ (24 وحدة سكنية ) بنسبة 100% .
محافظ دمياط يبحث مع مدير الإسكان جاهزية 1827 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى
وأوضح مدير عام الإسكان أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي بشطا وعددها 18 (504 وحدة +40 محل ) جاهزة بنسبة 100 % ،والمرحلة الثانية بشطا وعددها 8 عمارات (192 وحدة ) جاهزة بنسبة 100 % بجانب عدد 2 عمارة (48وحدة ) بشطا تم إضافتهم للمشروع في نهاية نوفمبر 2015.