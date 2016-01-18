محافظ دمياط يبحث مع مدير الإسكان جاهزية 1827 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا مع المهندس أمين العطار مدير عام الإسكان، وذلك للتأكد من تمام جاهزية المرحلة الأولى والثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة دمياط، للعرض على الدكتور مصطفى مد بولي وزير الإسكان للبدء في اتخاذ إجراءات الوزارة للإعلان عن هذه الوحدات السكنية والتي تبلغ 1827 وحدة .

وأوضح مدير عام الإسكان أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي بشطا وعددها 18 (504 وحدة +40 محل ) جاهزة بنسبة 100 % ،والمرحلة الثانية بشطا وعددها 8 عمارات (192 وحدة ) جاهزة بنسبة 100 % بجانب عدد 2 عمارة (48وحدة ) بشطا تم إضافتهم للمشروع في نهاية نوفمبر 2015.

>وأضاف انه تم الانتهاء من عدد 4 عمارات بعزبة البرج (96 وحدة +16 محل ) بنسبة 100% وعدد 4 عمارات أخري بعزبة البرج (96 وحدة +16 محل ) بنسبة تنفيذ 60% تنتهي في أكتوبر 2016 .

>وتابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد 9 عمارات بالزرقا (250 وحدة - 36 محل ) حيث أوضح مدير عام الإسكان انه تم الانتهاء من 7 عمارات منها بنسبة 100% وعدد 2 عمارة بنسبة 80% .

>وأضاف انه تم الانتهاء من 36 عمارة بكفر سعد (567وحدة سكنية ) بنسبة 100% وتم التنفيذ عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هذا بالإضافة إلي انتهاء العمل بعدد 2 عمارة سكنية بالركابية (48 وحدة ) بنسبة 100% وعدد 1 عمارة بكفر البطيخ (24 وحدة سكنية ) بنسبة 100% .