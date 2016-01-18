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رئيس "مياه الشرب بالقناة": أعمال مكثفة لتوسعات الصرف الصحى بالتل الكبير

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رئيس "مياه الشرب بالقناة": أعمال مكثفة لتوسعات الصرف الصحى بالتل الكبير رئيس "مياه الشرب بالقناة": أعمال مكثفة لتوسعات الصرف الصحى بالتل الكبير
أكد المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تتم الأعمال النهائية لربط محطات الرفع الرئيسية لقرى الضاهرية وأبو عاشور والبكارشة ضمن أعمال توسعات صرف صحى التل الكبير بالإسماعيلية، والتى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتنفيذ للنصرللمبانى والإنشاءات تخدم 38 ألف نسمة.

كما قام، اليوم، المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية يرافقه عادل عبد النعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية بمتابعة الجهود التى تتم بالمحطة، والتى تخدم مواطنى البعالوة الكبرى والقرين الجديدة وحسن أبو عيادة والجزيرة الخضراء والبكارشة وأبو عاشور والضاهرية بتكلفة 85 مليون جنيه، بخطوط طرد من البولى إيثلين بطول 18950 م.ط، بحضور مهندسى وفنيى الهيئة القومية لمياه الشرب والشركة المنفذة للتوسعات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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