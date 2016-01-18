إحالة المتسبب فى وجود غرف للصرف الصحى بدون غطاء بسوهاج للتحقيق

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، المتسبب فى عدم وجود عدد من غرف الصرف الصحى بدون غطاء بمنطقة المساكن بمدينة ناصر من مسئولى حى شرق أو شركة مياه الشرب للتحقيق، جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بمدينة ناصر بسوهاج.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير والصيانة بالموقف الخاص بمركزى دار السلام وساقلتة، وكلف رئيس حى شرق بسرعة إنهاء أعمال التجديد والتطوير الخاصة بالموقف والكافيتريا وتركيب كشافات الإضاءة الخاصة بالموقف، وكذلك ترميم الجزيرة الوسطى بالرصيف الخاص بشارع العشرين والانتهاء من دهان البلدورات فى أقرب وقت.