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بالفيديو..الأرصاد: استقرار الطقس بداية من الغد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة

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بالفيديو..الأرصاد: استقرار الطقس بداية من الغد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة بالفيديو..الأرصاد: استقرار الطقس بداية من الغد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن "عنفوان" الطقس السيئ الذى شهدته البلاد كان اليوم الاثنين، حيث وصلت سرعة الرياح إلى40 عقدة على بعض المناطق، مؤكداً أن سبب الطقس السيئ هو منخفض جوى بدأ من الصحراء الغربية وجلب كل الأتربة التى انتشرت فى الجو اليوم، والتى وصلت إلى شمال الصعيد وغداً ستصل إلى جنوب الصعيد.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامجها " الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن الرياح ستقل حدتها بداية من غد، لتصل سرعتها لـ20 عقدة إلى النصف، وحالة الاستقرار ستكون تدريجية بداية من الغد الثلاثاء، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ولن تصل الأمطار الخفيفة إلى القاهرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، إن درجات الحرارة انخفضت من 4 إلى 5 درجات، وستكون العظمى 16 والصغرى 10 بالسواحل الشمالية، والعظمى 15 والصغرى 8 بالوجه البحرى والقاهرة، محذراً من طقس شديد البرودة مساءً وفى الصباح الباكر، مطالباً المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

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مصر 365

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