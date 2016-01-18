النني يتحدث عن: ميدو وزكي وسمعة اللاعب المصري .. والنوم بالكرة ولعب الشوارع

يسعى محمد النني لاعب وسط أرسنال الجديد لتعزيز سمعة اللاعب المصري في أوروبا بالنجاح مع فريقه الجديد.

النني انتقل إلى أرسنال قادما من بازل بعد ثلاث سنوات مع الفريق السويسري، علما بأنه انتقل من المقاولون لبازل في يناير 2013.

وتحدث النني مع لقناة ناديه يوم الاثنين، وكل ما يلي على لسان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

"أشعر بسعادة بالغة لانتقالي لأرسنال، كوني أول لاعب مصري يتواجد في فريق المدفعجية".

"علمت مدى حب الجماهير المصرية لي عندما انتقلت إلى أرسنال، بسبب ترقبهم لإتمام الصفقة في الأيام الأخيرة".

"لقد تابعت مسيرة اللاعبين المصريين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي من قبل، مثل أحمد حسام (ميدو) وعمرو زكي وأعلم ما وصلوا إليه وأحاول صناعة مسيرة احترافية قوية".

"أسعى لتعزيز سمعة اللاعب المصري بالنجاح مع أرسنال في الدوري الإنجليزي".

"تحدثت مع محمد صلاح لاعب تشيلسي السابق وأحمد المحمدي جناح هال سيتي حول اختلاف الكرة الإنجليزية عن أي مكان آخر، لكنني جاهز للعب هنا".

"حلمت منذ الصغر باللعب لأكبر أندية العالم، لكنني لم أتخيل يوما أن انتقل لأرسنال أحد أفضل أندية العالم".

"فخور بما وصلت إليه حتى الآن ولن أقف عند هذه الخطوة، وأحلامي لن تتوقف".

"والدي الذي يعمل كمدرب لكرة القدم ووالدتي كانا يعشقان الكرة بجنون، وتسببا في حبي الشديد للعبة، لقد طلبا مني النوم والكرة في أحضاني لكي أتعلق بها أكثر".

"مثلي مثل أي طفل مصري يعشق لعب الكرة في الشوارع،كنت ألعب الكرة لمدة عشر ساعات متواصلة".

"أشكر والدي ووالدتي كثيرا لكل ما فعلوه معي، وأشكر كل المدربين الذي تدربتهم على يدهم، واشكر الله أولا وأخيرا على كل ما وصلت إليه".

شاهد حوار النني مع قناة أرسنال من هنا

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