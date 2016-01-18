جوارديولا.. فيلسوف التدريب الذي حير العلماء ومبدع «التيكي تاكا»

تقرير-عابد البنا

«إذا لم يكن هناك 15 تمريرة أولًا، لن تستطيع التحول من الدفاع إلى الهجوم».. ذلك هو المبدأ الاساسي الذي يعتمد عليه المدرب العبقري، جوسيب جارديولا في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم من خلال خلق مساحات واسعه في ملعب الفريق المنافس، صاحب مدرسة “التيكي تاكا” التي برع فيها مع نادي برشلونة الاسباني.

«جواريدولا» الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 45 يعتبر أصغر مدير فني يحصل على لقب دوري أبطال آوروبا مع نادي برشلونة الاسباني الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في عالم التدريب، ولاعب يتمتع بقدرات كبيره في التحكم في الكرة ونقله بشكل دقيق وساحر إلى المهاجمين، هذا الرجل القائد ، المبتكر، العبقري، البطل، المُنقذ.

جوارديولا، لاعب برشلونة الإسباني وروما الإيطالي سابقًا، والمدير الفني لبايرن ميونخ حاليًا وبرشلونة سابقًا، نختلف ونتفق على قدراته ولكن يبقى واحد من أساطير كرة القدم.

حقق جارديولا ، خلال تلك مسيرته المستمرة 6 ألقاب دوري الإسباني، 2 كأس إسبانيا، 4 كؤوس السوبر الإسباني، 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس، 2 السوبر الأوروبي، 1 الميدالية الذهبية للألعاب الأوليمبية.

«جوارديولا» حير العلماء بابتكاراته الفنية

ابتكر المدرب العبقري جوارديولا العديد من النظريات الفنية في عالم كرة القدم حتي استطاع توظيف اللاعبين بشكل جيد من خلال تبادل المراكز و نظريات متوسط الاستحواذ المبنية التي يصعب على العلماء الرياضيين استيعابها.

1-«Tiki-taka» هو أسلوب غير جديد على برشلونة تحديدًا بعد كرويف وفان جال، جوارديولا يعشق التركيز على الاستحواذ المبني على التمريرات القصيرة، والاستحواز على الكرة لفترات طويلة، التي تعد وسيلة دفاع عظيمة.

2-«المركز الوهمي وتطوّر طرق اللعب خلال المباراة الواحدة »أسلوب أصبح يطبقه العديد من الفرق على مستوى أوروبا أمثال روما وآرسنال وتشيلسي، ولكن ليونيل ميسي تحديدًا من صنع هذا المركز الوهمي بفضل جوارديولا، حتى مع البايرن استخدم توماس مولر أحيانًا في هذا المركز وتعديد طريقة اللعب خلال المبارة الواحد بطريقه لا يستطيع اي مدرب توصيلها إلى الاعبين بهذه الشكل.

3-«الاعتماد على طريقة 3-4-3» مختلف تمامًا هو يعشق الهجوم ولكنه فالنهاية دفاعه لا يقل أهمية عن الهجوم، جوارديولا يختار ثلاثي دفاعي أحدهم في العمق و لاعب يجيد التمرير وتنويع اللعب يوزع الكرات من العمق للأطراف وتعد تلك الطريقه من اصعب الطرق في عالم كرة القدم.

4-«إذا لم يكن هناك 15 تمريرة أولًا، لن تستطيع التحول من الدفاع إلى الهجوم» وجود الكرة ونقلها لأكثر من 15 تمريرة سيساعدك في تنظيم فريقك الهجومي في وسط الملعب، كذلك سيُخل تنظيم الخصم إذا كانت تمرر بدقة وسرعة كبيرة، والتحرك لتوسيع المساحات.

5-«Exaggerated sweeper keeper»هذا أيضًا ليس اختراع لجوارديولا ولكن وجود ثنائي من أفضل من قاموا بهذا الدور«نوير وفالديز» تحت قيادة بيب يؤكد دوره في تطويرهما، لقد كان يعتبرهم المدافع الخامس في فريقه يتحرك بانتظام مع تحركات خط الدفاع وله لمساته المتقنة في التمرير.

6-« تقسيمات ملعب التدريب» ينقسم إلى مربعات ومستطيلات غريبة لا أحد يعرف تحديدًا كيف يقوم جوارديولا باستخدامها، ربما هي تشبه المصفوفات في علم الرياضيات، بالنسبة له تستخدم في تكليفات اللاعبين بتعليمات معقدة وكثيرة للغاية.

«جوارديولا» لاعبأً في برشلونة

استحق جوارديولا ثقة يوهان كرويف مع برشلونة وهو في سن الـ20، كان محور اللعب لفريق الأحلام للأسطورة الهولندي في التسعينات، قائد خط وسط والعقل الفريق داخل أرضية الملعب وصاحب المسات الساحرة التي تساعد على نقل الكرة الي المهاجمين بأقل عدد من المسات.

وفي 11 أبريل من العام 2001 أعلن قائد برشلونة جوارديولا عن نيته ترك النادي بعد 17 عاماً من الخدمة وذكر أنه قرار شخصي ورداً على مايُنظر إليه على أنَ كرة القدم تسير من جديد نحو مزيد من الخشونة، ولعب جوارديولا 24 يونيو عام 2001 مباراته الأخيرة مع برشلونة ضد سيلتا فيغو غوارديولا، وشارك جوارديولا 479 مباراة في 12 موسم قضاهم مع الفريق الأوّل وفاز خلاله 16 بطولة

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سلتا ”لقد كانت رحلة طويلة وأنا سعيد وفخور بطريقة الناس التي عاملوني بها ولقد كونت العديد من المحبين والأصدقاء وأنا لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك”.

وأشار” ولقد أتيحت لي سنوات عديدة في النخبة. لم آتي لكي أصنع التاريخ لكن لكي أصنع تاريخي “تم يطلق عليه بطل الأرقام في وسط برشلونة مثل تشافي هرنانديز أندرياس أنيستا وسيسك فابريغاس وقد تم ذكر كلّ ذلك بأن غوارديولا كان قدوة وبطل.

مسيرته الدولية

لاعب جوارديولا مباراته الأولى أمام المنتخب لأوّل يوم 14 أكتوبر من العام 1992 بالتعادل بنتيجة 0-0 مع أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم، وتم ترشيحه كأفضل لاعب في العالم تحت سن 21 مابين عامي 1992 و 2001.

لعب جوارديولا 47 مرّة لمنتخب أسبانيا وسجّل خمسة أهداف كلاعب خط وسط،وشارك مع منتخب أسبانيا في كأس العالم عام 1994 حيث وصل إلى الدور الربع النهائي، وخسر من إيطاليا 2-1.

وتعرّض لأصابة كادت أن تهدد حياته في العام 1998 الذي أدى إلى غيابه عن كأس العالم عام 1998، لكنه في وقت لاحق لعب ليورو 2000 عندما قاد أسبانيا لربع نهائي, لكن الخسارة كانت امام فرنسا بنتيجة 2-1.

وقاد جوارديولا وسط أسبانيا في ظهوره الأخيرة لأسبانيا, حيث فاز 1-0 في المباراة الودية بين أسبانيا والمكسيك في نوفمبر من العام 2001، وسجل هدفه الدولي ضد السويد في التعادل 1-1 بين المنتخبين.

«جوارديولا» يعتزل الكرة بعد سلسله من الاخفاقات

ولم يوفق جوارديولا بعد مغادرته برشلونة في العام 2001، وهو في عمر 30 وانضم إلى العديد من الاندية لم يحقق خلاله الكثر من الانجازات.

انتقل جوارديولا إلى بريشيا الإيطالي في صفقة انتقال حر ، وبعد موسمه الأول انتقل إلى روما لمدة 6 أشهر، ثم عاد مجددًا للفريق، قضى 6 أشهر قبل انتقاله إلى قطر عبر بوابة الأهلي، وبعد موسمين انتقل إلى المكسيك لصفوف فريق دورادوس دي سينالوا، وبعد 6 أشهر أعلن اعتزاله.

اعتزل في 2006 وهو في الـ35 من عمره وتولى تدريب فريق الرديف في برشلونة ثم انتقل لتدريب الفريق الأول في 2008 وهنا يتحدث التاريخ، حيث قام بتكوين فريق من أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم.

«جوارديولا» يبدأ في بناء برشلونة

ولد جوارديولا مديرًا فنيًا كبيرًا، حيث بدأ مسيرته مع فريق برشلونة الراديف ، وبعد موسمه الأول تولى الفريق الأول لمدة 4 مواسم.

كشف جوارديولا عقب تعيين مديراً فنيين للفريق برشلونة الاسباني في سبتمبر 2008 عن أن رونالدينيو و ديكو و صامويل أيتو خارج خططه في الموسم المقبل.

و قبل وقت الأعلان كان جوارديولا بالفعل قد أعد خطة لتتطوير الفريق والاستعانه بعناصر جديده واتفق مع إدارة بارشلونة على بيع «ديكو» إلى تشيلسي و« رونالدينيووجيانلوكا زامبروتا» إلى ميلان، أستغرق مصير الكاميروني صامويل أيتو إلى آخر الصيف عندما أعرب جوارديولا عن بقائه بعد تفانيه في التدريب في مرحلة ما قبل الموسم.

وأجرى جوارديولا بالتعاون مع مسؤول الرياضة في برشلونة العديد من التعاقدات ابرزها «داني ألفيس وسيدو كيتا و جيرارد بيكيه و مارتن كاسيريس وهنريكي»

وفي أوّل مباراة يخوضها كمدرب لبرشلونة في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا, فاز برشلونة في مباراة الذهاب بسهولة بنتيجة 4-0 على أرضه ضد نادي فيسلا كراكوف البولندي، وخسرت 1-0 في مباراة الأياب، وأنهى غوارديولا هذا الموسم بثلاث القاب وأصغر مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يودع برشلونة

وفي نهاية عام 2012 وبعد أربع مواسم أعلن نادي برشلونة الاسباني عن رحيل جوارديولا عن النادي، و خلال تتويج برشلونة بلقب كأس ملك أسبانيا ودع جوارديولا، وانتقل بعدها إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في يوليو المقبل.

وقدم لاعبو النادي الكتلوني افضل هديه لمدربهم في اخر مباراة يديرها لفريق، بعد اربع مواسم حقق خلالها 14بطوله متنوعه من الدوري أو الكأس والسوبر المحلي والأوربي ودوري الأبطال الأوربي وكأس العالم للأنديه.

أما عن أبرز تصريحاته فكان: “الفوز وتحقيق البطولات هو أمر جيد، ولكن هذا ليس كل شيء في النهاية، ما يُبهرني حقًا هو حينما يقول لك لاعبك: لقد ساعدتني حقًا لأكون أفضل وأفضل لقد تعلمت منك الكثير، هذا ما يجعلني سعيدًا”.

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مواقف لا تنسي لـ«جوارديولا»

اندهش «جوارديولا» عقب تسجيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني 5 أهداف في 9 دقائق خلال مباراة فريقه أمام فولفسبورج بالجولة السادسة من الدوري الألماني .

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وخلال مبارة الأهلى وروما كان المدرب العالمى الإسبانى بيب جوارديولا مازال لاعبا لروما في ذلك التوقيت وقام النجم المصري حسام غالي بمراوغة رائعة للأسطورة جواريودلا قبل أن يصنع منها الهدف إلى الأنجولى افيلينو، وفاز قتها النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد .

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فيما ظهرت الحسرة على وجه جوارديولا بعد تسجيل ميسي لاعب فريقه السابق برشلونة هدفين في شباك فريقه بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال آوروبا بعد نزوله في الدقيقه 60.

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