«إسرائيل» : الاتفاق النووي مع إيران به مخاطر عديدة

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال جادي إيزنكوت، من أن الاتفاق النووي مع إيران ينطوي على مخاطر عديدة، وأن الجيش يعيد تقييم الأوضاع فيما يخص بناء قوته.

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي في الكلمة التي ألقاها بعد ظهر اليوم الإثنين، في مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، من أنه رغم تمسك إيران على المدى القصير بالاتفاق النووي، إلا أنها سوف تعمل صوب امتلاك أسلحة نووية خلال السنوات الـ15 المقبلة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح أمس الأحد، أن سياسة إسرائيل كانت وستظل عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن الاتفاق النووي سوف يساعد إيران على زيادة حربها بالوكالة ضد بلاده من خلال حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.