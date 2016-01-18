جدو الصغير يودع جماهير الأهلي بعد رحيله لنادي سموحه

ودع النجم محمد حمدي ذكي جماهيرالأهلي برسالة شكر وتقدير علي موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام» بعدما رحل لنادي سموحة علي سبيل الأعارة لمدة 6 أشهر.

وجاءت رسالة جدو الصغير لجماهيرالأهلي كالتالي: “الحمد لله واحب اوضح حاجه لكل الناس اللي قالت اني اتظلمت انا متظلمتش خالص كفايه عليا مسانده جمهور الاهلي وتقديره ليا ودي شهاده وفخر لاي لاعب وياريت محدش منهم يزعل مني اني طلبت اني امشي انا جيت نادي الاهلي برغبتي الشخصيه عشان كان نفسي اكون مع جمهور العظيم دا واني العب واحقق بطولات معاهم بس كله حاجه نصيب وانشاء الله ارجع في الوقت المناسب”.