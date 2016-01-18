تعليم الدقهلية تنقل مدرسة التحرش لمدرسة بنات وتحيل جميع المسئولين للتحقيق

وافق أحمد فكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على نقل المدرسة التى تم الاعتداء عليها والتحرش بها وهتك عرضها بالقوة، من قبل طلاب مدرسة أحمد حسن الزيات بطلخا، إلى مدرسة طلخا الثانوية بنات.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إحالة مدير المدرسة والمراقب الأول ومراقب الدور والملاحظين فى لجان 13 و 14 و 15 للتحقيق، وتغيير المسئولين عن الامتحانات فى المدرسة، وتشكيل لجنة جديدة، و توقيع أقصى عقوبة على من يثبت تقصيره.

وأشار أحمد فكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه فى انتظار انتهاء التحقيقات لتوقيع العقوبات عليهم والتى تصل إلى حد الفصل النهائى.

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