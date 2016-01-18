فى العواصف الترابية.. وصفة طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

يعانى كثير من الأشخاص حول العالم من البرد والأنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية، خاصة فى فصل الشتاء، والتى تسبب أعراضا غير مريحة، والشىء الجيد هو أن لدينا بعض العلاجات الطبيعية التى يمكن أن تساعد فى مكافحة نزلات البرد والبلغم، وحساسية الجيوب الأنفية.

وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن وصفة رائعة تحمى من التهابات وحساسية الجيوب الأنفية فى ظل العواصف والأتربة الموجودة فى الجو، وتشمل:

• وصفة مشروب الحماية

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 المكونات المطلوبة هي:

• عود واحد من القرفة

>• 1/4 ملعقة صغيرة من الكركم

>• 1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الناعم

>• 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

>• 1/2 ملعقة صغيرة عسل (الخام)

>• 1/2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

 كيفية إعداده؟

 فوائد مشروب الحماية :

>تخلط كل هذه المكونات فى كوب مملوء بالماء المغلى ويحرك المزيج ثم يتم شربه فى الصباح على الريق.>العسل والقرفة لهما خصائص مضادة للجراثيم، ومضادة للفطريات والفيروسات، وسوف تساعد فى قتل البكتيريا الفيروسية وتعزيز الاستجابة المناعية، أما الزنجبيل والكركم يساعدان فى منع الفيروسات من التفاقم بسبب خصائصه المضادة للفيروسات ومضادة للجراثيم.