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مصر تشارك فى الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لرؤساء دول مجموعة العشرين

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مصر تشارك فى الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لرؤساء دول مجموعة العشرين مصر تشارك فى الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لرؤساء دول مجموعة العشرين
شارك سفير فى الصين مجدى عامر في الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لرؤساء دول مجموعة العشرين الذي عٌقد في بكين خلال الفترة من 13-15 يناير 2016، حيث تناول الاجتماع عددا من المحاور والقضايا الاقتصادية والمالية التي سيتم مناقشتها خلال أعمال المجموعة في عام 2016.

كان الرئيس الصيني شي جينبينج قد وجه الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لكي تكون مصر ضيف شرف المجموعة خلال القمة التي ستعقد في سبتمبر 2016 وجميع الاجتماعات التحضيرية السابقة لها، حيث تتولى الصين رئاسة مجموعة العشرين لعام 2016.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها دولة الرئاسة بدعوة دولة غير متاخمة لها جغرافياً كضيف شرف للقمة، وهو ما يعكس بوضوح عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين ويؤكد علي مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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مصر 365

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