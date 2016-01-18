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أكسير الصباح المشروب الطبيعى الفعال لأنقاص الوزن وإذابة الدهون داخل المنزل دون اى عوامل خارجيه

  • الصحة
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أكسير الصباح المشروب الطبيعى الفعال لأنقاص الوزن وإذابة الدهون داخل المنزل دون اى عوامل خارجيه أكسير الصباح المشروب الطبيعى الفعال لأنقاص الوزن وإذابة الدهون داخل المنزل دون اى عوامل خارجيه

من أكثر ما يريده الكثيرون ويحلم به الجميع هو فقدان الوزن والتخلص من الزائده الموجوده داخل الجسم وفى أماكن متفرقه منه وخاصة عند منطقة البطن والجانبين ويصعب عمل التمارين الرياضيه المختلفه المرهقه والتى لاتتناسب مع رتم الحياه اليومى ومشاغل العمل , واليوم سنعرض على حضراتكم مشروب بسيط يمكنكم عمله داخل المنزل وتناوله يوميا فى الصباح على الريق حتى يكون ذو مفعول اكبر وفعال بطريقه سريعه وخاصة فى منطقة البطن التى سيظهر آثار هذا المشروب عليها بشكل سريع .

كل ما تحتاجونه لعمل اكسير الصباح هو :

    كوب ماء
    ربع ملعقة صغيره زنجبيل مطحون
    ملعقه صغيره عسل ابيض
    عصير ليمونه
    ملعقه صغيره من خل التفاح

أخلطو جميع المكونات معا فى كوب الماء وتناولوها كل يوم فى الصباح على الريق اذا شعرتم بانزعاج فى معدتكم فيمكنكم ازالة خل التفاح من الوصفه ولكن ستشعرون بتحسن كبير فى معدتكم واذا كنتم تعانون من الامساك فسيذهب منكم بمنتهى السهوله ومن اول الأشياء التى ستلاحظونها هو غزالة النفخه من معدتكم وكل يوم ستشعرون بتحسن .

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