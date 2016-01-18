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محافظة البحر الأحمر توقع اتفاقا مع العامة للبترول لتبديل الأراضى بغارب

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محافظة البحر الأحمر توقع اتفاقا مع العامة للبترول لتبديل الأراضى بغارب محافظة البحر الأحمر توقع اتفاقا مع العامة للبترول لتبديل الأراضى بغارب
وقّعت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بروتوكول تعاون بهدف تسليم الأراضى غير المستغلة الخاصة بامتياز الشركة وتبادلها بأماكن أخرى بمدينتى الغردقة ورأس غارب.

وأكد اللواء محمد حلمى رئيس مدينة رأس غارب، أن الهدف من توقيع برتوكول التعاون هو تنفيذ أعمال البناء والتنمية بمدن المحافظة والبدء الفعلى فى تنفيذ مخطط الرؤية المستقبلية والعمرانية لمدينة رأس غارب والقيام بالتخطيط السليم للمدينة والتمكن من سرعة البدء فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمدن المحافظة.

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