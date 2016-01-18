دورة تعليمية عن طاقة الرياح فى كلية الهندسة بجامعة المنصورة

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الهندسة بجامعة المنصورة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربية، اليوم ندوة بعنوان "برنامج تعليمى عن طاقة الرياح".

والندوة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة وريادة الدكتور زكى زيدان عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتور ماهر محمد عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حاضر خلالها الدكتور محمد الشـرقاوى الأستاذ بكلية الهندسة - جامعة واشنطن، كما أدار الندوة الدكتور مجدى السعداوى الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية، ورئيس مؤتمر الشرق الأوسط الدولى السابع عشر لنظم القوى الكهربية، وتمت مناقشة العديد من الاتجاهات لتطوير موارد للطاقة البديلة يمكن الاعتماد عليها، نتيجة الأثر البيئى السلبى لحرق الوقود الأحفورى.

وكما تمت مناقشة التغير السريع فى عملية توليد الطاقة الكهربية بسبب الربط المتزايد لمنظومات طاقة الرياح الكهربية، وكذلك ظهور العديد من الشبكات المصغرة الأمر الذى يتطلب ضرورة إجراء تغيرات كبيرة فى نظم تشغيل الشبكة ونظم الحماية والتحكم.

وأهمية البرنامج التعليمى الخاص بطاقة الرياح، حيث يغطى مشاكل التشغيل والتحكم والربط لمنظومات طاقة الرياح من وجهة نظر الشبكة الكهربية وتشتمل موضوعات الربط على دراسة تأثير طاقة الرياح على الشبكة الكهربية مثل القدرة على تخطى الخطأ والقدرة غير الفعالة واستقرار الشبكة والتغيرات السريعة فى الجهد، وعشوائية التوليد العشوائية والأداء الديناميكى وجدولة الوحدات.

كما شهدت الندوة حضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين من 18 جامعة مصرية حكومية، وأساتذة وباحثين من 4 جامعات مصرية خاصة، وأساتذة وباحثين من 8 جامعات عربية وأوروبية، وأساتذة وباحثين من 8 مراكز بحثية، ومندوبين من شركات تابعة لوزارة الكهرباء.