ميسي يعاني من ' آلام طفيفة ' في عضلة الفخذ الخلفية

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن صفقة انتقال مهاجم أنطاليا سبور التركي صامويل إيتو للنادي السكندري تمر ببعض المعوقات.

وكان رئيس النادي قد أعلن مسبقا عن مفاوضات بين النادي وبين إيتو (طالع التفاصيل).

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "بعد الاهتمام الإعلامي بالصفقة، بدأ وكيل اللاعب في المغالاة في نسبته وطالب بوضع بند يؤمن على إيتو ضد الإصابات".

وأضاف "كل هذا يصعب من إتمام الصفقة رغم استمرار المفاوضات لأكثر من 3 شهور".

أما عن بديل مهاجم برشلونة السابق فقال عامر "قد نضم مهاجم إفريقي يلعب في فيورنتينا الإيطالي".

ويلعب لفيورنتينا 3 مهاجمين أفارقة هما كوما بابكار السنغالي ومواطنه عبدو دياكاتي بجانب الكاميروني ستيف ليو بيليك المعار لكلوج الروماني.

وأتم عامر "في حال فشلنا في ضم مهاجم فيورنتينا قد نضم مهاجم إفريقي يلعب في شمال إفريقيا".