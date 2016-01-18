"كوميرسانت": السعودية ترغب فى شراء أسلحة روسية بـ10 مليارات دولار

أعلنت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ترغب فى شراء أسلحة من موسكو بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار، وهى أسلحة دفاع جوى حديثة ومعدات طيران مختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت الصحيفة الروسية نقلاً عن مصدر، إلى أن السعودية مهتمة بالحصول على أنظمة الصواريخ "إسكندر"، ومنظومة الدفاع الجوى الروسية "إس – 400"، والتى أرسلتها روسيا مؤخراً إلى سوريا لحماية القاعدة العسكرية "حميميم".
وأوضحت الصحيفة الروسية أنه سيتم التفاوض على الأسلحة خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز القريبة إلى موسكو.