أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"كوميرسانت": السعودية ترغب فى شراء أسلحة روسية بـ10 مليارات دولار

Google+ Print
"كوميرسانت": السعودية ترغب فى شراء أسلحة روسية بـ10 مليارات دولار "كوميرسانت": السعودية ترغب فى شراء أسلحة روسية بـ10 مليارات دولار
أعلنت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية ترغب فى شراء أسلحة من موسكو بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار، وهى أسلحة دفاع جوى حديثة ومعدات طيران مختلفة.

وأشارت الصحيفة الروسية نقلاً عن مصدر، إلى أن السعودية مهتمة بالحصول على أنظمة الصواريخ "إسكندر"، ومنظومة الدفاع الجوى الروسية "إس – 400"، والتى أرسلتها روسيا مؤخراً إلى سوريا لحماية القاعدة العسكرية "حميميم".

وأوضحت الصحيفة الروسية أنه سيتم التفاوض على الأسلحة خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز القريبة إلى موسكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة