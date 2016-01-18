أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أحمد ممدوح على مدرسة للتعليم الأساسى

Google+ Print
محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أحمد ممدوح على مدرسة للتعليم الأساسى محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أحمد ممدوح على مدرسة للتعليم الأساسى
قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد أحمد ممدوح محمود رزق من قرية أبو والى مركز قطور والذي راح ضحية الإرهاب الغاشم على مدرسة العتوة القبلية للتعليم الأساسى، وإطلاق اسم المصاب النقيب محمود الكومى على أحد الشوارع الرئيسية بحى ثان طنطا ، وذلك تقديرا لما بذلاه والتضحية بنفسيهما فى سبيل الوطن .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الشهداء الذي عقد برئاسة المحافظ بقاعات الاجتماعات بديوان عام المحافظة ، حيث اصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بحصر جميع الشوارع ليتم إطلاق أسماء المصابين على بعض منها تقديرا وعرفانا لهم.

كما أصدر تعليماته بسرعة عمل نموذج مصغر للافتات التي توضع بأسماء الشهداء من الجيش والشرطة على المدارس والشوارع، وكذا عمل شهادات تقدير واستدعاء أسر الشهداء، وسوف يقوم بتسليمهم هذا النموذج وشهادات التقدير لتكون ذكرى لهم وتقديرا لهم ولأبنائهم لما قاموا به من تضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن ضد الإرهاب الغاشم.

وأكد محافظ الغربية فى كلمته أن أسر الشهداء فوق رؤوسنا ومصدر تباهى وفخر لنا جميعا .. حضر الاجتماع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد والمستشار العسكرى وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365