محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أحمد ممدوح على مدرسة للتعليم الأساسى

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد أحمد ممدوح محمود رزق من قرية أبو والى مركز قطور والذي راح ضحية الإرهاب الغاشم على مدرسة العتوة القبلية للتعليم الأساسى، وإطلاق اسم المصاب النقيب محمود الكومى على أحد الشوارع الرئيسية بحى ثان طنطا ، وذلك تقديرا لما بذلاه والتضحية بنفسيهما فى سبيل الوطن .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الشهداء الذي عقد برئاسة المحافظ بقاعات الاجتماعات بديوان عام المحافظة ، حيث اصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بحصر جميع الشوارع ليتم إطلاق أسماء المصابين على بعض منها تقديرا وعرفانا لهم.

كما أصدر تعليماته بسرعة عمل نموذج مصغر للافتات التي توضع بأسماء الشهداء من الجيش والشرطة على المدارس والشوارع، وكذا عمل شهادات تقدير واستدعاء أسر الشهداء، وسوف يقوم بتسليمهم هذا النموذج وشهادات التقدير لتكون ذكرى لهم وتقديرا لهم ولأبنائهم لما قاموا به من تضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن ضد الإرهاب الغاشم.

وأكد محافظ الغربية فى كلمته أن أسر الشهداء فوق رؤوسنا ومصدر تباهى وفخر لنا جميعا .. حضر الاجتماع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد والمستشار العسكرى وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

>