زيادة العاصفة الرملية على الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة

ازدادت حدة العاصفة الرملية التى تهب على الإسكندرية وباقى محافظات الجمهورية، اليوم، حيث انتشرت الأتربة والرمال بالهواء، ما تسبب فى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الرئيسية وأثر على حركة الطيران.

كما شهدت المحافظة انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة، ووصلت إلى الصقيع، وكذلك ارتفاع فى أمواج البحر، مما أثر أيضا على حركة الملاحة البحرية والصيد.

كان مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، قد شهد تحويل 3 رحلات طيران قادمة من جدة إلى الإسكندرية، صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية التى تهب على الإسكندرية فى موجة جديدة من الطقس السيئ.

وصرح مصدر مسئول بمطار برج العرب الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرحلات قد واصلت مسيرتها ووصلت إلى مطار برج العرب الدولى بعد تحسن فى مستوى الرؤية، مؤكدا على انتظام مواعيد رحلات الطيران وعدم تأخر أو تحويل مسار رحلات أخرى.