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للحامل.. تعرفى على أسباب الشعور بالدوخة والميل للنوم

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للحامل.. تعرفى على أسباب الشعور بالدوخة والميل للنوم للحامل.. تعرفى على أسباب الشعور بالدوخة والميل للنوم
يصاحب الحمل ظهور أعراض على المرأة، مثل الشعور بالدوخة والإجهاد وغيرها نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

شعور الحامل بالدوخة والإجهاد


>ويقول دكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن الحامل ينتباها بعض الأعراض خاصة فى الشهور الأولى مثل الشعور بالإجهاد والهزلان والدوخة والدوار والميل الدائم للنوم، والإحساس بالضعف العام.

أسباب شعور الحامل بالدوخة والإجهاد والدوار


>ويوضح د. عمرو أن الحامل تصاب بالإجهاد والدوخة لأن تكوين الجنين فى أحشائها يستهلك كمية كبيرة من دمها، معتمدا على العناصر الغذائية التى تتغذى عليها الأم وكذلك طاقتها.

نصائح لتفادى الشعور بالدوخة والدوار


>وينصح استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، الحامل بالاهتمام بتغذيتها ومراعاة الحصول على التغذية الصحية السليمة، بحيث تحوى الأطعمة الفيتامينات والبروتين ووالأملاح المعدنية اللازمة مثل لتكوين جسم الجنين الحديد والكالسيوم، مع الاهتمام بشرب كمية من السوائل لتنشيط الدورة الدموية والكليتين.

كما نصح الحامل فى حالة شعورها للدوخة والميل للنوم والهزلان بإجراء تحليل صورة دم كاملة، للتأكد من عدم إصابتها بالأنيميا خلال فترة الحمل.

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مصر 365