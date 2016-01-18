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أخبار المغرب اليوم.. فوز ممرضة مغربية بلقب ملكة جمال "الأمازيغ"

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أخبار المغرب اليوم.. فوز ممرضة مغربية بلقب ملكة جمال "الأمازيغ" أخبار المغرب اليوم.. فوز ممرضة مغربية بلقب ملكة جمال "الأمازيغ"
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول فوز الممرضة المغربية لبنى الشماق، بلقب ملكة جمال الأمازيغ لعام 2966 – وفق التقويم الأمازيغى - بمسابقة رسمية فى مدينة أغادير جنوب المغرب.

وتنتمى الشماق (20 عاماً) ملكة جمال الأمازيغ الجديدة، إلى منطقة "أورير" فى جهة إقليم سوس جنوب البلاد، بعد تنافس مع مغربيات أخريات، حيث فازت لبنى على 9 حسناوات فى المرحلة النهائية، بعد بدايات للتنافس بـ 30 مترشحة، جرى اختيارهن بمعيار العمر، الذى يتراوح ما بين 18 و28 عاماً، بالإضافة إلى إتقان اللغة الأمازيغية، وشروط تتعلق بالجمال والقوام والثقافة.


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، إدانة اللملكة المغربية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التى وقعت فى عاصمة بوركينا فاسو "واجادوجو"، حيث قالت الخارجية المغربية إنها دعمت وساندت المسلسل الديمقراطى الانتقالى الذى مكن بوركينا فاسو من إرساء أسس الاستقرار السياسى.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، المظاهرات التى اندلعت أمس الأحد، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، الرباط، للمطالبة بـ "إلغاء معاشات البرلمانيين، والوزراء، وإجراء إصلاحات".

حيث ردد المتظاهرين شعارات "عايشين عيشة مقهورة"، ورفعوا لافتات تطالب بإلغاء معاشات وتعويضات النواب والوزراء، التى يعتبرونها "كبيرة"، كما شارك فى الوقفة، قياديون بالجمعية المغربية لحقوق الانسان غير الحكومية.

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