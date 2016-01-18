جعجع يؤيد ترشيح منافسه ميشال عون للرئاسة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين أن الزعيم المسيحى سمير جعجع سيرشح خصمه ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

وقال رئيس مصلحة الإعلام فى حزب القوات اللبنانية ملحم رياشى لوسائل إعلام لبنانية إن جعجع سيعلن دعمه لترشيح عون فى وقت لاحق اليوم الاثنين. وتأتى هذه الخطوة لتعزز من فرص عون لملء موقع الرئاسة الشاغر منذ 20 شهرا لكن هذا الترشيح لا يضمن وصوله إلى قصر الرئاسة.

ولا يزال عون بحاجة الى دعم مجموعات أخرى فى البرلمان اللبناني. وبموجب الدستور اللبنانى فإن الرئيس يجب أن يكون مسيحيا مارونيا وينتخب من البرلمان.

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