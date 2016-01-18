اخبار فلسطين اليوم ..الاتحاد الأوروبى يناقش فرض عقوبات جديدة على المستوطنات

ركزت اخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم ، يناقش الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، فى بروكسل مشروع قرار ينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضى التى احتلتها عام 1967.

وأوضحت إذاعة "صوت إسرائيل" – الإذاعة العامة الإسرائيلية - أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن مسودة المشروع تنص على أن القرار الأوروبى بتمييز منتجات المستوطنات لا يعتبر مقاطعة لإسرائيل.

كما يقضى المشروع بدراسة اللجوء إلى إجراءات إضافية، لحماية أفق حل الدولتين تجاه فرض حقائق جديدة على الأرض حسب نص المسودة. وفى المقابل قال دبلوماسيون إسرائيليون، إنه من الصعب تخفيف صيغة مشروع القرار الذى تدفعه السويد وإيرلندا.

ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم ، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه فى أعقاب إعلان دولة البرازيل رفضها تعيين سفيرا إسرائيليا جديدا لديها لكونه من سكان المستوطنات فى الضفة الغربية، تقدمت حركة ميرتس بمشروع قرار للكنيست بمنع تعيين المستوطنات فى المناصب الدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة أن المشروع تقدم به النائب "عيسوى فرج" من حركة ميرتس، ويتضمن مشروع القرار إلزام الحكومة بعدم تعيين أى من سكان المستوطنات فى الضفة الغربية للمناصب الدبلوماسية كسفير أو قنصل أو رئيس طاقم دبلوماسى لأى دولة.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع يتضمن كذلك إمكانية تعيين الاسرائيليين المتواجدين فى أى دولة بالعالم للمناصب الدبلوماسية. وأكد الناب عن حركة "ميرتس" ان رفض البرازيل تعيين "دانى ديان" لمنصب سفير إسرائيل بالبرازيل يدل على مدى الضرر الذى سيعود على تل أبيب نتيجة بناء المستوطنات التى تعتبرها بعض الدول احتلال للأراضى الفلسطينية.