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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة الأهلي تعني لنا ما هو أكثر من 3 نقاط

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة الأهلي تعني لنا ما هو أكثر من 3 نقاط مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة الأهلي تعني لنا ما هو أكثر من 3 نقاط

قال أيمن الجمل المدرب العام للإسماعيلي إن مباراة فريقه مع الأهلي لها طابع خاص خصوصا أنها تأتي بين فريقين جماهيريين وأصحاب شعبية كبيرة.

وأضاف المدرب لـFilGoal.com أنه – مع كامل الاحترام للنادي الأهلي – إلا أن المباراة مهمة جدا للدراويش بعيدا عن الثلاث نقاط.

وتابع "الفريق يمر بأزمة تذبذب نتائج وتغيير للجهاز الفني.. الفوز يعني رفع معنويات الفريق واستعادة الثقة والروح العالية".

وأكد "هذه الأمور نحتاجها في مشوار الدوري الصعب ليقابل ما نفقده من نقاط".

وأتم أن فريقه يستعد للمباراة الصعبة من خلال معسكره المغلق فى الإسكندرية وهناك رغبة من الكل داخل الفريق من أجل تعديل الأداء والنتائج.

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