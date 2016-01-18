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رئيس سموحة لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع الزمالك لاستعارة إبراهيم صلاح.. واللاعب يرحب

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رئيس سموحة لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع الزمالك لاستعارة إبراهيم صلاح.. واللاعب يرحب رئيس سموحة لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع الزمالك لاستعارة إبراهيم صلاح.. واللاعب يرحب

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه أتمم الاتفاق مع مرتضى منصور نظيره في الزمالك على ضم إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأبيض.

ولم يشارك صلاح تحت قيادة مدربه أحمد حسام "ميدو" سوى كبديل في الفوز الأخير على اتحاد الشرطة 1-0.

فرج عامر قال لـFilGoal.com: "اجتمعت مع مرتضى اليوم الاثنين، واتفقنا على كافة التفاصيل".

وأكمل "سنضم إبراهيم صلاح بداية من يناير الجاري، بناء على الاتفاق مع مرتضى".

وأشار "تحدثنا مع اللاعب الذي رحب بالانتقال إلى سموحة هذا الشتاء وحتى نهاية الموسم".

يذكر أن الزمالك قد اقترب من ضم صلاح ريكو لاعب وسط الشرطة خلال يناير الجاري.

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