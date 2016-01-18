جعفر لـ في الجول: صدارة الزمالك تزيد سعادتي بهدف المقاصة

مساعدة الزمالك في الحفاظ على صدارة الدوري، زادت من سعادة أحمد جعفر مهاجم بتروجيت بهدفه في مصر للمقاصة.

وسجل جعفر هدف الفوز على مصر للمقاصة في الجولة الـ15 من الدوري، ليمنح فرصة لفريقه السابق الزمالك للانفراد بالصدارة.

كما رفع جعفر رصيده من الأهداف هذا الموسم مع بتروجيت إلى الرقم 6، بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر ستانلي أوهاويتشي نجم وادي دجلة.

وقال جعفر لـFilGoal.com: "سعيد بالطبع لأن هدفي حافظ للزمالك على صدارة الدوري، ولكن الأهم هو اقتناص بتروجيت للثلاث نقاط وهذا ما أسعى له دائما".

وتابع "كما قلت من قبل هدفي هو أن أكون هدافا للدوري، واعتقد أنها تقترب أكثر مع استمراري في التسجيل".

وواصل مضيفا "الاستمرار في التسجيل يزيد من ثقة الجهاز الفني وزملائي في قدراتي، بالإضافة إلى ثقتي في نفسي التي تزيد بالتأكيد".

وأكمل جعفر "أتمنى أن أحظى بشرف الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، فهذا شرف لأي لاعب، وبالتأكيد أفكر دائما في أن يساهم تألقي في انضمامي للمنتخب".

وكشف نجم الزمالك السابق عن وصول أكثر من عرض لضمه خلال الفترة الماضية.

وأوضح "وصلني عروض من المقاولون العرب وسموحة وفرق أخرى، ولكن عقدي مع بتروجيت مستمر لموسم ونصف".

ثم أتم "الأمر في يد بتروجيت، ولو رفضوا رحيلي سأستمر مع الفريق من أجل تحقيق إنجاز معه".