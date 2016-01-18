مدير مباحث البحيرة يروى تفاصيل استعادة طفل مخطوف

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل نجاح مباحث البحيرة فى استعادة طفل مخطوف، طلب خاطفوه فدية 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، فى أقل من 24 ساعة، حيث تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من استعادة طفل مخطوف بقرية أبو طالب التابعة لحوش عيسى.

من جانبه قال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة إن أحداث الواقعة ترجع للمحضر رقم 496 لسنة 2016 إدارى مركز حوش عيسى، حينما تلقى الرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى بلاغا من المواطن سعد عبد الحليم الغزالى بغياب نجله محمد 4 سنوات، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول، طلب مبلغ 100 ألف جنيه فدية، مقابل إعادة نجله، والمحرر عنها المحضر رقم 37 أحوال لسنة 2016 حوش عيسى.

مضيفا أنه نظراً لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فتى مجملها بالتعدى الصارخ نهاراً بخطف طفل حال لهوه أمام منزله، الأمر الذى أدى إلى حدوث حالة من الحزن لأهلية الطفل بصفة خاصة، وحالة من الرهبة وزعزعة ثقة المواطنين بقدرة أجهزة الشرطة على حفظ الأمن والأمان بدائرة مركز حوش عيسى بصفة عامة، فقد وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث مركز حوش عيسى والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث أبو حمص بإشرافه.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة بحث، أسفرت عن عدم وجود أى ديون أو مشاكل بين والد الطفل وآخرين قد تكون سبباً وراء الحادث، وأوضح مدير مباحث البحيرة أنه ومن خلال التطبيق الجيد لبنود خطة البحث وتوزيع الأدوار بين الضباط أعضاء الفريق وضباط فرع الأمن العام برئاسة العميد محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعقيد هانى أمين وكيل فرع الأمن العام، توصلت التحريات السرية إلى أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل كل من "محمد.ع.ا" "شاورما"، و"سعد.أ.ح"، و"وهيب.ع.ا"، وزوجته "نانى.ب.ن" باستخدام سيارة ملاكى بقصد الحصول على مبالغ مالية (فدية) من والد المجنى عليه، لعلمهم المسبق بحالته المادية، واستطاعته سداد ما يطلبونه نظير عدم المساس بنجله، وتم نقل الطفل بعد الخطف لمنزل المتهم الثالث وزوجته بقرية الوسطانية التابعة لمركز كفر الدوار.

تم ضبط جميع المتهمين والتليفون المحمول المستخدم فى الواقعة، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وتم تحرير الطفل المختطف وهو بحالة صحية جيدة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش أقروا جميعا بصحة ارتكاب واقعة خطف الطفل "محمد سعد عبد الحليم الغزالى"، وقد جاء بمجمل اعترافهم قيام المتهم الأول زعيم التشكيل (شاورما) بالتخطيط لخطف، نظراً لمروره بضائقة مالية، وجارى تحرير المحضر اللازم.

وتم تسليم الطفل لأهليته لحسن رعايته، عقب ذلك حضر العشرات من أهلية المجنى عليه والمواطنين لديوان مديرية أمن البحيرة، وقدموا الشكر لقيادات المديرية وعلى رأسهم اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة وأشادوا بجهود رجال الشرطة فى إعادة الطفل فى أسرع وقت.

وباشرت، قبل قليل، نيابة حوش عيسى برئاسة المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات مع أعضاء التشكيل العصابى.