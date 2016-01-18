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بالصور.. حمير وبقر وميزان حيوانات فى مدرسة بطهطا فى سوهاج

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بالصور.. حمير وبقر وميزان حيوانات فى مدرسة بطهطا فى سوهاج بالصور.. حمير وبقر وميزان حيوانات فى مدرسة بطهطا فى سوهاج
انتشرت الحمير والأبقار ومخلفات الحيوانات والمعدات الزراعية داخل مدرسة الشيخ جمعة الابتدائية التابعة لإدارة طهطا التعليمية شمال محافظة سوهاج، وذلك عقب قيام الأهالى المحيطين بها باستغلال الفناء الخاص بالمدرسة فى عملية تشميس حيواناتهم، بالإضافة إلى تخزين بعض المعدات الزراعية داخلها، مثل مقطورات الجرارات الزراعية وآلة درس المحاصيل الزراعية، وليس هذا فقط، بل أن داخل الفناء يوجد ميزان خاص بوزن الحيوانات قبل بيعها.
>اليوم السابع رصد بالصور والفيديو الحالة التى وصلت إليها المدرسة والتى تحولت إلى نشاط اجتماعى على طريقة فيلم التجربة الدنماركية.

والمدرسة تم إنشاؤها فى عام 1982 عقب تبرع الأهالى بالأرض، ومنذ ذلك الحين والمدرسة بدون سور ولا توجد لها أى مستندات لها داخل الوحدة المحلية، بالإضافة إلى أن إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم أفادت فى كتابها الذى يحمل رقم 38 فى 31/1/2015 أن فناء المدرسة أصبح ممر لأهل البلد والحيوانات والسيارات والجرارات مما يعرض حياة الطلاب للخطر ويعرض المدرسة للسرقة.

وعلى جانب أخر تم رصد تغول أشجار النخيل وكثافتها وعدم قيام إدارة المدرسة بعمل تهذيب لها الأمر الذى ينذر بإحتوائها على قوارض وحشرات قد تضر بصحة التلاميذ .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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