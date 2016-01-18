البرلمان يقرر التصويت على قوانين الموازنة العامة والحساب الختامى دون مناقشة

وافق أعضاء مجلس النواب على مقترح التصويت على القرارات بقوانين الخاصة بالموازنة العامة والحساب الختامى دون مناقشة.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب داعب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، قائلاً: "انتوا خدتوا الفلوس وصرفتوها خلاص، هتتكلموا فى إيه".

رئيس البرلمان يداعب النواب خلال مناقشة الموازنة: "خدتوا الفلوس وصرفتوها"