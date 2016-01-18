البرلمان يقرر التصويت على قوانين الموازنة العامة والحساب الختامى دون مناقشة

وافق أعضاء مجلس النواب على مقترح التصويت على القرارات بقوانين الخاصة بالموازنة العامة والحساب الختامى دون مناقشة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>رئيس البرلمان يداعب النواب خلال مناقشة الموازنة: "خدتوا الفلوس وصرفتوها"
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وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب داعب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، قائلاً: "انتوا خدتوا الفلوس وصرفتوها خلاص، هتتكلموا فى إيه".
>رئيس البرلمان يداعب النواب خلال مناقشة الموازنة: "خدتوا الفلوس وصرفتوها"
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