حمدي زكي: لم أتعرض للظلم في الأهلي.. وسأعود

يؤمن محمد حمدي زكي جناح الأهلي الذي يرحل معارا إلى سموحة خلال يناير الجاري، بأنه لم يتعرض للظلم مع الفريق الأحمر.

وتواجد اللاعب داخل القلعة الحمراء اليوم الاثنين رفقة أنور شلوفة وكيل أعماله لإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

وكتب حمدي زكي عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله. وأريد أن أوضح شيئا للناس التي قالت إنني تعرضت للظلم في الأهلي".

وأكمل "لم أتعرض للظلم تماما، ويكفي مساندة جماهير الأهلي وتقديره لي، وهذا يعتبر شهادة وفخر لأي لاعب".

وأضاف هداف الاتحاد السابق "أتمنى ألا يغضب مني أحد بسبب طلبي الرحيل، فأنا انضممت إلى الأهلي برغبتي الشخصية من أجل اللعب وتحقيق البطولات".

وواصل متما "سأعود في الوقت المناسب إن شاء الله".

وكان جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي قد قرر استبعاد اللاعب من القائمة الإفريقية بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم.