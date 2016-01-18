أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حمدي زكي: لم أتعرض للظلم في الأهلي.. وسأعود

Google+ Print
حمدي زكي: لم أتعرض للظلم في الأهلي.. وسأعود حمدي زكي: لم أتعرض للظلم في الأهلي.. وسأعود

يؤمن محمد حمدي زكي جناح الأهلي الذي يرحل معارا إلى سموحة خلال يناير الجاري، بأنه لم يتعرض للظلم مع الفريق الأحمر.

وتواجد اللاعب داخل القلعة الحمراء اليوم الاثنين رفقة أنور شلوفة وكيل أعماله لإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

وكتب حمدي زكي عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله. وأريد أن أوضح شيئا للناس التي قالت إنني تعرضت للظلم في الأهلي".

وأكمل "لم أتعرض للظلم تماما، ويكفي مساندة جماهير الأهلي وتقديره لي، وهذا يعتبر شهادة وفخر لأي لاعب".

وأضاف هداف الاتحاد السابق "أتمنى ألا يغضب مني أحد بسبب طلبي الرحيل، فأنا انضممت إلى الأهلي برغبتي الشخصية من أجل اللعب وتحقيق البطولات".

وواصل متما "سأعود في الوقت المناسب إن شاء الله".

وكان جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي قد قرر استبعاد اللاعب من القائمة الإفريقية بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع