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كيف تنظفين الغسالة؟

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الإثنين 18-01-2016 19:06

من الضروري تنظيف الغسالة الأوتوماتيكية من حين لآخر، بسبب تراكم بقايا المنظفات في داخلها، ومنعاً من تكاثر البكتيريا والتعفن في حوضها، أو إصدار روائح كريهة من الأخير قد تعلق على الملابس.

لتنظيف الغسالة، طبقي الخطوات الآتية:
- تأكدي من أن الغسالة خالية من الماء، عند استهلال عملية التنظيف.

خطوات تنظيم رفوف المكتبة
- نظفي مصفاة الغسالة بشكل متواصل، منعاً من تراكم القطع الصغيرة في داخلها، كأزرار الملابس مثلاً.
- استخدمي فرشاة أسنان قديمة لإزالة الترسبات العالقة في درج الغسالة من جراء المنظفات.
- ضعي كوبين من الخل الأبيض في درج الغسالة وشغليها دورة كاملة، على حرارة 30 درجة مئوية.
- وأخيراً، امسحي الجزء الخارجي من الغسالة بواسطة قطعة من القماش مبلّلة بأحد أنواع المنظفات.

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سيدتي