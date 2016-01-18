السيسى يبحث مع محلب وعدد من الوزراء خطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بتطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين وتنظيمها بشكل شامل بما يساهم في استعادة تلك المنطقة الحيوية لمظهرها الحضاري اللائق.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع المهندس إبراهيم محلب مساعد السيد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والآثار، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والسيد رئيس هيئة التخطيط العمراني.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة، حيث تم استعراض الإجراءات المقترح اتخاذها لتطوير تلك المنطقة الأثرية والارتقاء بها من جميع الجوانب بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لزائريها. وقد عرض الوزراء خطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة التي تشمل تحديث المرافق والمنشآت السياحية المتواجدة بها، فضلاً عن تطوير المزارات الأثرية.