أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب وصلة إنترنت فى شبين القناطر

Google+ Print
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة شبين القناطر من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء عقب قيام صاحب محل ملابس وعدد من أصدقائه بمهاجمة مطبعة وتحطيم محتوياتها، وإطلاق الخرطوش، مما أسفر عن إصابة شخصين حيال مرورهما مصادفة بموقع الحادث.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد فوزى عبد ربه مأمورمركز شبين القناطر، وتمكنت على الفور قوات الأمن من السيطرة على طرفى المشاجرة ، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين كل من المدعو إسلام م ص 18 سنة وأحمد م ص 19 سنة ووائل أ 18 سنه المقيمين بعزبة اليمن دائرة مركز شبين القناطر بالتعدى على صاحب مطبعة بسبب الخلاف على الحصول على الرقم السرى للانترنت الخاص بالمطبعة ورفض صاحبها تحت مبرر أن الشبكة خاصة به وبعمله مما أدى إلى اندلاع مشاجرة بينهما.

أسفرت عن إصابة كل من المدعو "عماد .ح.م" و"احمد .س" الذى تصادف تواجدهم بالمكان
>وتمكن النقيب عيسى فتح الباب معاون مباحث من ضبط طرفى المشاجرة تحرير محضر برقم 1073 لسنة 2016م إدارى مركز شبين القناطر.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365