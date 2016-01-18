السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب وصلة إنترنت فى شبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة شبين القناطر من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء عقب قيام صاحب محل ملابس وعدد من أصدقائه بمهاجمة مطبعة وتحطيم محتوياتها، وإطلاق الخرطوش، مما أسفر عن إصابة شخصين حيال مرورهما مصادفة بموقع الحادث.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد فوزى عبد ربه مأمورمركز شبين القناطر، وتمكنت على الفور قوات الأمن من السيطرة على طرفى المشاجرة ، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين كل من المدعو إسلام م ص 18 سنة وأحمد م ص 19 سنة ووائل أ 18 سنه المقيمين بعزبة اليمن دائرة مركز شبين القناطر بالتعدى على صاحب مطبعة بسبب الخلاف على الحصول على الرقم السرى للانترنت الخاص بالمطبعة ورفض صاحبها تحت مبرر أن الشبكة خاصة به وبعمله مما أدى إلى اندلاع مشاجرة بينهما.

أسفرت عن إصابة كل من المدعو "عماد .ح.م" و"احمد .س" الذى تصادف تواجدهم بالمكان

>وتمكن النقيب عيسى فتح الباب معاون مباحث من ضبط طرفى المشاجرة تحرير محضر برقم 1073 لسنة 2016م إدارى مركز شبين القناطر.



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