مصرع شخصين فى انفجار "تنك" سيارة فى الدقهلية

لقى شخصان مصرعهما إثر انفجار "تانك" مواد بترولية، بمدينة ميت غمر فى الدقهلية، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بمصرع كل من نادر عبد المنعم صاحب ورشة لحام، كمال سامح 30 سنة - تباع - نتيجة انفجار تنك مقطورة لشاحنة المازوت تحمل لوحات معدنية رقم (د م ر 7214) أمام كوبرى البراميل.

انتقل على الفور ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء لحام ثقب بالتنك وكان به آثار لمواد بترولية فوقع انفجار شديد أدى إلى إصابة صاحب الورشة بحروق خطيرة أودت بحياته، وانفجار رأس الثانى وخروج أجزاء من المخ وتوفى فى الحال، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.