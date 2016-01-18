أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط المتهم بسرقة 20 ألف جنيه من أحد المحلات برأس سدر

Google+ Print
ضبط المتهم بسرقة 20 ألف جنيه من أحد المحلات برأس سدر ضبط المتهم بسرقة 20 ألف جنيه من أحد المحلات برأس سدر
تمكن رجال مباحث رأس سدر برئاسة الرائد شريف الفقى من ضبط المتهم بسرقة 20 ألف جنيه من أحد المحلات برأس سدر.

تلقى الرائد محمد يونس معاون أول مباحث رأس سدر بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بيقام "مبخراتى" بمغافلته وسرقة عشرين ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية اللذين أمرا بسرعة ضبط المتهم، وتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمد عوض، رئيس فرع خليح السويس للبحث الجنائ، والرائد محمد يونس، والنقيب أحمد قابيل، والنقيب أحمد عثمان.

ودلت تحريات المباحث أن المتهم يعمل "مبخراتى" وقام بمغافلة صاحب مقلة لب وسجائر وسرق مبلغ 20 ألف جنيه كانت معدة لدفعها ثمنا للسجائر.

وأكدت التحريات أن المتهم يدعى "أحمد فايز أبو زيد محمد" 42 سنة، مقيم محافظة أسوان ويعمل "مبخراتى"، وأنه ذهب إلى موقف سيارات الأجرة برأس سدر، وقام باستئجار سيارة بيجو وأفاد للسائق أن لديه حالة وفاة واستقل السيارة محاولا الهرب.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم قبل المرور من كمين موسى، وبحوزته المبلغ المسروق كاملا فى أقل من 6 ساعات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة برقم 44 جنح رأس سدر لسنة 2016، وبالعرض على النيابة قرر حسن والى رئيس نيابة رأس سدر بحبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه