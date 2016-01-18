تمكن رجال مباحث رأس سدر برئاسة الرائد شريف الفقى من ضبط المتهم بسرقة 20 ألف جنيه من أحد المحلات برأس سدر.

تلقى الرائد محمد يونس معاون أول مباحث رأس سدر بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بيقام "مبخراتى" بمغافلته وسرقة عشرين ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية اللذين أمرا بسرعة ضبط المتهم، وتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمد عوض، رئيس فرع خليح السويس للبحث الجنائ، والرائد محمد يونس، والنقيب أحمد قابيل، والنقيب أحمد عثمان.

ودلت تحريات المباحث أن المتهم يعمل "مبخراتى" وقام بمغافلة صاحب مقلة لب وسجائر وسرق مبلغ 20 ألف جنيه كانت معدة لدفعها ثمنا للسجائر.

وأكدت التحريات أن المتهم يدعى "أحمد فايز أبو زيد محمد" 42 سنة، مقيم محافظة أسوان ويعمل "مبخراتى"، وأنه ذهب إلى موقف سيارات الأجرة برأس سدر، وقام باستئجار سيارة بيجو وأفاد للسائق أن لديه حالة وفاة واستقل السيارة محاولا الهرب.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم قبل المرور من كمين عيون موسى، وبحوزته المبلغ المسروق كاملا فى أقل من 6 ساعات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة برقم 44 جنح رأس سدر لسنة 2016، وبالعرض على النيابة قرر حسن والى رئيس نيابة رأس سدر بحبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.