لمواجهة العواصف الترابية.. احم طفلك من حساسية الأنف بالتونة والماكريل

فى ظل العواصف الترابية التى اجتاحت البلاد، يخاف الكثيرون على أنفسهم وأطفالهم من حساسية والتهاب الجيوب الأنفية التى يترتب عليها انسداد الأنف، لذلك يبحثون عن سبل للحماية من هذه الحساسية والالتهابات.

وكشفت دراسة علمية لباحثين سويديين، نشرها موقع صحيفة هيلث نيوز الأمريكية، أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك الزيتية كالماكريل والتونة قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بحساسية الجيوب الأنفية بنسبة تزيد عن 50%.

وحلل الباحثون فى الدراسة بيانات أكثر من 1600 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما من حيث الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية.

وأظهرت النتائج أن تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل بشكل منتظم خفض من مخاطر حساسية الأنف والتهاب الغشاء المخاطى داخل الممرات الأنفية لدى الأطفال بمعدل النصف.

وفى السياق، أشارت الدكتورة ديانا دى فابيو، أخصائية تغذية الأطفال فى معهد كليفلاند كلينيك للطفولة بولاية أوهايو الأمريكية، إلى أن تناول الأسماك قد يساعد على منع تطور التهاب الجيوب الأنفية، مع اتباع نظام غذائى صحى كامل غنى بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.