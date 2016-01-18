خلال 20 ثانية.. احمى جيوبك الأنفية من العواصف الترابية

تسبب العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية، إصابة الغالبية بالتهابات فى الجيوب الأنفية تجعل التنفس صعبًا فى حالة مرضية تسمى"انسداد فى الجيوب الأنفية"، ويحتاج الفرد عادة إلى تنظيف التجاويف الأنفية كى يكون التنفس أسهل.

فى هذا السياق، قدم الموقع الأمريكى "Healthy food star" طريقة لتطهير وتنظيف الجيوب الأنفية فى 20 ثانية تتمثل فى "ضع إصبع الإبهام بين الحاجبين مع دفع لسانك إلى الجزء العلوى من فمك وبضغط اللسان وإصبع الإبهام لمدة 20 ثانية يبدأ المخاط فى الخروج حتى تتخلص منه وتستطيع التنفس".

وتفسر الدكتورة "ليزا ديستيفونو" أستاذ مساعد فى كلية طب جامعة ولاية "ميشيجان"، هذه الطريقة، قائلة "تنظيف الجيوب الأنفية يحتاج وقتا طويلا، خاصة مع سوء الأحوال الجوية وانتشار الرمال والأتربة وهذه الطريقة تساعد غضاريف الأنف على التخلص من حالة الانسداد الذى يحدث له بسبب العواصف الترابية، والطرق الطبيعية هى الأمثل فى مثل هذه المواقف لأنها تساعد أيضا فى علاج احتقان الأنف الخاصة بك.

وأضافت "ليزا ديستيفونو" يتجه العالم حاليا إلى الطرق الطبيعية فى علاج المشكلات الصحية لتقليل أثر الأدوية الكيميائية على الجسم، والتى يعد الاعتياد عليها سببا فى جعل حالة المريض أشبه بالمزمنة ولا تعالج إلا باستخدام الأدوية فقط.

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