مفاجأة.. عقار ميتفورمين لعلاج مرض السكر يبطئ نمو خلايا سرطان البنكرياس

كشفت مجلة "بلوس ون" العلمية عن فعالية عقار "ميتفورمين" الذى يستخدم كعلاج لمرض السكر فى إبطاء ووقف نمو خلايا سرطان البنكرياس.

وأثبتت نتائج الدراسة أن مرضى السكر الذين يتعاطون عقار "الميتفورمين" يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، كما أظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بسرطان البنكرياس الذين تناولوا الدواء ربما قل تعرضهم للوفاة.

وقال الباحثون إن "ميتفورمين" يستخدم عادة لعلاج مرضى السكر من النوع الثانى، ويقلل من الالتهابات والتليف باعتبارهما من الأعراض الأكثر شيوعا عند مرضى سرطان البنكرياس، وتشير النتائج إلى أن هذا التأثير ربما يكون مفيدا للأمراض المنتشرة بين هؤلاء المرضى كالوزن الزائد والسمنة المفرطة.

وأوضح الباحث الرئيسى فى الدراسة " Dai Fukumura"، أستاذ مساعد علم الأورام بكلية الطب فى جامعة هارفارد بماسا تشوستس فى الولايات المتحدة، أن النتائج أثبتت فعالية عقار الميتفورمين فى تقليل تكون الأنسجة الليفيه والضامة الكثيفة والخلايا المناعية المرتبطة بالأورام الخبيثة، والتى تعد من مضاعفات سرطان البنكرياس.

ووجد الباحثون أن نصف المرضى الذين شخصوا إصابتهم بسرطان البنكرياس يعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، و80% من هؤلاء الأشخاص يعانون من مرض السكر "النوع الثانى".