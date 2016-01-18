أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المحكمة تستدعي لاعب ميلان السابق لاتهامه بالتزوير في عمره

Google+ Print
المحكمة تستدعي لاعب ميلان السابق لاتهامه بالتزوير في عمره المحكمة تستدعي لاعب ميلان السابق لاتهامه بالتزوير في عمره

استدعت المحكمة في إيطاليا يوسوفا يافا لاعب إي سي ميلان السابق للإدلاء بشهادته بعد أن كذب بشأن سنه مع النادي الإيطالي.

وحسب تقارير صحفية نشرت في إيطاليا فإن اللاعب قد كذب بشأن سنه الحقيقي وذلك حينما كان لاعبا لشباب ميلان عام 2013.

وجاء بصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن اللاعب حينما وقع لميلان أخبر النادي أن عمره 16 عاما فقط وذلك في عام 2013 بينما كان يبلغ من العمر 25 عاما.

وكان يافا الذي يلعب حاليا لنادي ديوسبرج الألماني معارا من إينتراخت فرانكفورت قد انضم لميلان منذ 3 أعوام وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق تحت 19 عاما.

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن السلطات في إيطاليا أوضحت أن يافا قد فقد أوراق هويته خلال تسجيل الدخول إلى إيطاليا كلاجئ في 2009 .

وقال وقتها أن تاريخ ميلاده كان في 31 ديسمبر من عام 1996 في حين أن تاريخ ميلاده الحقيقي هو يوم 14 من شهر فبراير لعام 1987.

وفي حالة ثبوت صحة القضية فإن يافا قد نجح في إقناع السلطات الإيطالية أثناء وصوله لها للمرة الأولى أنه يبلغ من العمر 13 عاما حينما كان في الـ22 من عمره.

ويواجه يافا تهما بالإحتيال في إيطاليا وبدأت التحقيقات فقط بعد تعليقات للاعب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تحدث فيها عن مدرسته السابقة وليست الحالية في حين أنه كان يزعم في تلك الفترة أنه في الـ16 من عمره.

ونفى اللاعب الجامبي تلك التهم في حين أن فيلبو إنزاجي مدربه السابق وأدريانو جالياني المدير التنفيذي وباربرا بيرلسكوني قد يتم إستدعاؤهم جميعا للحضور للمحكمة والإدلاء بشهاداتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع