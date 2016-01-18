المحكمة تستدعي لاعب ميلان السابق لاتهامه بالتزوير في عمره

استدعت المحكمة في إيطاليا يوسوفا يافا لاعب إي سي ميلان السابق للإدلاء بشهادته بعد أن كذب بشأن سنه مع النادي الإيطالي.

وحسب تقارير صحفية نشرت في إيطاليا فإن اللاعب قد كذب بشأن سنه الحقيقي وذلك حينما كان لاعبا لشباب ميلان عام 2013.

وجاء بصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن اللاعب حينما وقع لميلان أخبر النادي أن عمره 16 عاما فقط وذلك في عام 2013 بينما كان يبلغ من العمر 25 عاما.

وكان يافا الذي يلعب حاليا لنادي ديوسبرج الألماني معارا من إينتراخت فرانكفورت قد انضم لميلان منذ 3 أعوام وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق تحت 19 عاما.

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن السلطات في إيطاليا أوضحت أن يافا قد فقد أوراق هويته خلال تسجيل الدخول إلى إيطاليا كلاجئ في 2009 .

وقال وقتها أن تاريخ ميلاده كان في 31 ديسمبر من عام 1996 في حين أن تاريخ ميلاده الحقيقي هو يوم 14 من شهر فبراير لعام 1987.

وفي حالة ثبوت صحة القضية فإن يافا قد نجح في إقناع السلطات الإيطالية أثناء وصوله لها للمرة الأولى أنه يبلغ من العمر 13 عاما حينما كان في الـ22 من عمره.

ويواجه يافا تهما بالإحتيال في إيطاليا وبدأت التحقيقات فقط بعد تعليقات للاعب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تحدث فيها عن مدرسته السابقة وليست الحالية في حين أنه كان يزعم في تلك الفترة أنه في الـ16 من عمره.

ونفى اللاعب الجامبي تلك التهم في حين أن فيلبو إنزاجي مدربه السابق وأدريانو جالياني المدير التنفيذي وباربرا بيرلسكوني قد يتم إستدعاؤهم جميعا للحضور للمحكمة والإدلاء بشهاداتهم.