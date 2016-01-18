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تحويل مسار 7 رحلات جوية حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية

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تحويل مسار 7 رحلات جوية حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية تحويل مسار 7 رحلات جوية حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية
صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى أنه استمراراً لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها بعض أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين، فقد تم تحويل مسار 4 رحلات أخرى هى رحلة خاصة من مطار الغردقة إلى مطار برج العرب ورحلة أخرى لمصر للطيران من جدة إلى برج العرب تم تحويلها إلى مطار القاهرة.

وأضاف المصدر أن رحلة شركة ناس عادت إلى مطار جدة مرة أخرى ولم تستكمل رحلتها إلى مطار برج العرب وكذلك رحلة شركة إيركايرو القادمة من الكويت إلى مطار برج العرب تم تحويلها إلى مطار القاهر، بالإضافة إلى تحويل مسار ثلاث رحلات صباح اليوم كانت فى طريقها إلى مطار برج العرب قادمة من جدة وهبطوا فى مطار القاهرة ليصبح اجمالى الرحلات الجوية التى تم تغيير مسارها منذ صباح اليوم 7 رحلات.

وأشار المصدر أن الحركة الجوية بمطار القاهرة وباقى المطارات المصرية لاتزال تشهد حتى الآن انتظامًا فى الاقلاع و الهبوط.

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مصر 365