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بعد رفض طلب الرجوع لبلاده.. لاجئ عراقي ينتحر شنقًا في مأوى للاجئين بأمستردام

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بعد رفض طلب الرجوع لبلاده.. لاجئ عراقي ينتحر شنقًا في مأوى للاجئين بأمستردام بعد رفض طلب الرجوع لبلاده.. لاجئ عراقي ينتحر شنقًا في مأوى للاجئين بأمستردام

أرشيفية

ذكرت صحيفة «تليغراف» الهولندية، اليوم الإثنين، إن لاجئاً عراقياً أقدم على الانتحار ليلة السبت الماضي شنقاً، في أحد مراكز اللاجئين بالعاصمة الهولندية أمستردام، بعدما طلب من المسؤولين على المركز العودة طوعاً إلى العراق، وقوبل طلبه بالرفض.

وأوضحت الصحيفة أن اللاجئ العراقي يدعى حسين، وهو في الثلاثين من عمره، وبسبب من تأخر تسوية أوضاع آلاف اللاجئين مثله في هولندا، والتي تمتد حتى ستة أشهر أو يزيد، حيث طالب العديدون من اللاجئين بسرعة اتخاذ قرارات تتيح لهم الدراسة أو العمل في هولندا، أو حتى السفر إلى بلاد أوربية أخرى، على رأسها انجلترا، التي تشكل حلم الغالبية منهم، دون استجابة واضحة من المسؤولين على مراكز استقبال اللاجئين.

وما أن أعلن عن انتحار اللاجئ العراقي الشاب، حتى حاصر مئات من اللاجئين السوريين والعراقيين المستشفى الذي نقل إليه لإسعافه، في محاولة منهم للاعتراض على عدم تسوية أوضاعهم داخل هولندا، كما انتقلت قوات كبيرة من رجال الأمن إلى مركز اللاجئين، تحسباً لأعمال عنف أو تمرد من قبل اللاجئين الغاضبين، بحسب ما ورد في الصحيفة صباح اليوم.

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