بالصور.. حفل تخريج الطلاب الأجانب بجامعة قناة السويس

نظم، اليوم الاثنين، مركز دراسات اللغة العربية والترجمة ومركز بحوث الدراسات الإندونيسية حفل تخريج الطلاب الأجانب من جامعتى الصين وإندونيسيا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور حسن يوسف مدير مركز الدراسات الإندونيسية، والدكتور سيد عبيد مدير مركز دراسات اللغة العربية والترجمة، بحضور وفد من السفارة الإندونيسية والمستشارة الثقافية الإندونيسية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إننا نشهد اليوم حفل تخرج غير عادى، فنحن نرى بالحفل آية من آيات الله، وهو الاختلاف بين الشعوب، فالله خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وأضافت أنه من خلال الدراسة بالجامعة يحدث تبادل فى اللغة والمعلومات الدينية والثقافات وهذه رسالة قيمة من رسائل الجامعة، واختتمت نائب رئيس الجامعة كلمتها بالترحيب بالطلاب فى بلدهم الثانى مصر، وباركت لهم لتخرجهم وفرحتهم وفرحة ذويهم.

وقال الدكتور حسن يوسف مدير مركز البحوث الإندونيسية إن اليوم نجمع الثقافتين الإندونيسية والصينية وهو شىء يحسب لجامعة قناة السويس فَتَحية للدكتور عاطف أبو النور منسق الحدث، وأشار إلى بداية المركز من خلال زيارات تبادلية بين الأساتذة ثم منح الطلاب أيضا درجات عليمة مختلفة، كما شهدت السنتين الماضيتين مناقشة رسائل علمية تحت إشراف أساتذة كبار كما أصبح تبادل الأساتذة على جانب كبير.

وأضاف مدير مركز البحوث الإنودنيسية أن التزام الطلاب بمعايير المعيشة المصرية كان عاملا مهما لدخولهم المجتمع الجامعى واستفادوا من بيئة اللغة، وقدم الشكر لكثير من الهيئات والمجتمع الإسماعيلى الذى يتفاعل مع المركز ومع جامعة قناة السويس.

وقدم الدكتور سيد عبيد مدير مركز دراسات اللغة العربية والترجمة الشكر لقيادات جامعة قناة السويس على الدعم الكبير الذى يقدموه لمركز اللغة العربية، كما قدم الشكر للدكتور حسن يوسف الذى يقوم بدور كبير فى العلاقات العامة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخارجى، كم شكر المؤسسات والهيئات الخارجية التى تتعاون مع الجامعة ومع المركزين من أجل إظهار مساندة الجامعة فى تقديم الخبرات للطلاب وتخريجهم على النحو اللائق، وأعرب عن شكره الجزيل للدكتور عبد الرحيم الكردى مؤسس كلية الآداب الذى كان له أكبر الأثر فى إنشاء المركزين.

وأكد أن جامعة قناة السويس ستظل منارة العلم لكثير من طلاب البلدان المختلفة، وأن المركزين سيظلان يقدمان الكثير من أجل تخريج طلاب قادرين على معرفة اللغة العربية والثقافة العربية والمصرية.

عقب ذلك أقيم حفل فنى عرض من خلاله الثقافات الفنية والتراث لكل من الصين وإندونيسيا ثم قام الدكتور عاطف أبو النور بتسليم شهادات التخرج لهم.

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