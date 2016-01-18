تجنّبي هذه الأخطاء في معالجة حب الشباب

عندما تظهر الحبوب أو الندبات على بشرتك، فأنت بالتأكيد ستبذلين أقصى جهدك للتخلص منها، وقد تتبعين، للقيام بهذا الأمر، بعض الطرق القديمة الخاطئة، والتي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. فالشائعات أو الأساطير الخاطئة التي نتبعها هي الأساس في تأخّر اختفاء الحبوب.

إليك "سيدتي" الأساطير الأربع القديمة والشائعة والخاطئة تمامًا، لتتجنبيها كلما ظهرت الحبوب على بشرتك:

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1-تغطية الحبوب باستمرار: إنّ الحبوب التي تظهر على مناطق بشرتك بحاجة إلى التنفس لكي تزول وتتم عملية شفائها، لذا عليك أن تقومي بتعريتها ليلًا أو أثناء وجودك في المنزل، لتسرّعي من عملية الشفاء. كما عليك تطهيرها بمطهّر يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين لتعقيمها قبل عملية الترطيب، مع ضرورة الاهتمام باختيار المرطب المناسب، وليكن الفازلين.

2-ترك الندبات وستختفي مع الوقت: هذا خطأ شائع، وإنما عليك التخلص منها على الأقل في غضون شهر، وذلك باستخدام كريمات تساعد في التخلص منها، وإن لم تزل، فحينها أنت بحاجة إلى استخدام الليزر أو التقشير الكيميائي للتخلص منها.

3-ترطيب البشرة بزبدة الكاكاو وفيتامين E يمنع الندوب: لا يوجد دليل طبي يؤكد ذلك، ولكنها حقيقة متوارثة لدينا جميعًا، وإنما زبدة الكاكاو توفر ترطيبًا عميقًا للبشرة، مما يقلل من التمدد الذي قد يسبّب ندوب البشرة ويمنع علامات التمدد في الجسم. فالحل الحقيقي، للحفاظ على بشرتك من الندوب، هو ترطيبها باستمرار بالفازلين، للحفاظ على بشرة رطبة وبدون ندوب.

4-لا يمكنك علاج الندبات في المنزل: وهذا خطأ شائع، فقد تنفقين الكثير من المال في علاج الندبات والتخلص منها إذا اخترت الذهاب إلى مراكز التجميل، بل يمكنك القيام بذلك في المنزل، وذلك باستخدام كريمات تحتوي على ScarAway التي تساعد على غلق المسام ومقاومة الماء، مما يحسّن من مظهر الندبات ويساعد على التخلص منها.

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