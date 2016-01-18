10 Years من الحب في أوركيدي أمبريال من غيرلان

ولادة أسطورة

ابتكرت "جيرلان" Guerlain الجيل الأوّل من مستحضرات العناية الكاملة والاستثنائية بعد سبعة أعوام من الأبحاث على أكثر زهرة معروفة بقدراتها على التعمير – الأوركيديا. تعيش هذه الزهرة المذهلة حتى 100 عام، فلا عجب أنها تُعرف بملكة مملكة النبات. تطوّرت مجموعة "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale وأصبحت أسطورة في تاريخ مستحضرات التجميل الفاخرة. بين النساء و"أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale، كانت قصّة حبّ من النظرة الأولى. فمنذ أوّل شهر بعد إطلاقه، اختفى الكريم عن الرفوف، وكلّ خمس دقائق، كان يُباع كريم في آسيا وآخر في فرنسا كلّ 11 دقيقة...

هكذا بدأت قصة حبّ طويلة ورائعة وكانت ثمرة إبداع متواصل وفعالية ملحوظة وانبثاق تفاهم يُنشئ رابطاً لمدى الحياة بين المرأة ومستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بها ومنصة الأبحاث الفريدة والمتعددة الاختصاصات، "جيرلان أوركيداريوم" Guerlain Orchidarium. ستستمرّ الأبحاث المتقدمة في إثراء مستحضرات العناية بالبشرة من "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale كي تعالج جميع علامات تقدّم البشرة في السنّ.

تحيّة للمرأة

منذ عشرة أعوام، تقدّم "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale كلّ ما هو استثنائي للنساء. من باريس إلى شنغهاي، ومن موسكو إلى نيو يورك، وصولاً إلى طوكيو، انضمّت اليوم أكثر من 130 ألف امرأة إلى برنامج "إمبيريال سوركل" Imperial Circle الفائق التميّز الذي يسمح للنساء بتشارك ومناقشة آخر الأخبار والابتكارات المتعلّقة بهذه المجموعة المحبوبة لديهنّ والاطلاع عليها بشكل فوري.

من خلال منصّة الأبحاث "أوركيداريوم" Orchidarium، يُعاد ابتكار الأوركيديا التي تُعتبر مكوّناً راقياً ونادراً بشكل مطلق وباستمرار ويُعزّز كي يقدّم أفضل الخصائص المنشطة على الدوام.

بفضل كمال هذا المكوّن الراقي الذي يتمّ الاعتناء به لدرجة تحمي الزهرة وتُعيد زرعها في الصين في موطنها الطبيعي لتقديم نتائج واعدة وتركيبات سخية، باتت العميلات غير قادرات على التخلّي عنه واكتسبت المجموعة التزامهنّ التامّ والدائم. تقدّم مجموعة "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale خصائص تفوق الفعالية التي لا تخطئ والمتعة الحسية، فهي تمنح المرأة تجربة عاطفية لا تُضاهى وشعوراً نادراً بالولاء.

10 أعوام من التفاهم والمتعة

130 ألف امرأة حول العالم هنّ أعضاء في برنامج "إمبيريال سوركل" Imperial Circle

تبدو بشرتي أصغر بعشرين عاماً" – بيرلي

"عطر رائع الجمال والرقيّ، ملمس حريري، تركيبات خفيفة، تصميم استثنائي وتوضيب فاخر...إنها رحلة مُرهفة للحواس." كريستال

"بشرتي ليّنة ومغذّاة. لا يمكنني تخيّل استخدام أي مستحضر آخر." – شيلاغ

"يريح هذا المستحضر البشرة فوراً. ونتائجه سريعة: تألّق وترطيب. إنّه رائع!" – صوفي

"هذا الكريم هو ثورة خلوية حقيقية! أنا مدمنة عليه! اختفت الخطوط الرفيعة في وجهي وبات لونه نضراً وبشرتي عادت جديدة." – نيلي

الفحص النموذجي للمزاج*

- يمنحني مستحضر العناية هذا شعوراً بالراحة (95%)

- بفضل مستحضر العناية هذا، أشعر أنني أجمل (83%)

- تعزّز النتائج التي أراها على بشرتي بفضل هذا المستحضر ثقتي بنفسي (80%)

* يُستخدم الفحص النموذجي للمزاج في العديد من الدراسات العلمية لقياس الرفاه النفسي للأفراد في حالات مختلفة (الصحة، والعمل، والاقتصاد، وغيرها) وهو مُعترف به في قياس ردود الفعل العاطفية في لحظة معيّنة. اختبار الرضا على 41 امرأة بعد استعمال كريم "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale مرّتين في اليوم على مدى ثمانية أسابيع.

10 أعوام

تحوّل نجمة

للاحتفال بعيده العاشر، يقدّم كريم "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale عربون تقدير للعميلات الوفيات له من خلال تصميمه الفاخر المحدود الكمية المستوحى من أعياد المولد.

تحوّلت العلبة والوعاء المتميّزان إلى ابتكار حصري يحيّي رموز الدار الفنية والجمالية ويحافظ على ولائه لها.

لدى فتح العلبة، تنبثق أوركيديا نافرة مع بتلاتها الزرقاء والذهبية، كما تزيّن زهرة مصمّمة بأناقة ودقّة الغطاء الذهبي لغطاء الوعاء.