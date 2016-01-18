كان هنالك عطر Azzaro Pour Elle، ابتكارٌ هو انعكاس للعطر الرجالي Azzaro Pour Homme الذي تمّ طرحه في العام 2104. على غرار نظيره الرجالي، إن عطر Azzaro Pour Elle هو عطر الإغراء قبل كلّ شيء. وهو ثمرة رؤية مصمّم الأزياء لوريس أزارو عن امرأة أنيقة متألّقة ومتأنّقة. إن عطرَي Azzaro Pour Homme وAzzaro Pour Elle هما عطران متكاملان ولا يتجزّآن شبيهَين بصورة الزوج الساحر المؤلّف من الشخصَين اللذين أوحَيا العطرَين، إيان سومرهالدر وآنا بياتريز باروس.

اليوم، يضاعف إصدار عطر Azzaro Pour Elle الجديد طابعَه المُرهف ويحمل اسم Azzaro Pour Elle Extrême.

مستوحى من ابتكارات لوريس أزارو الأسطورية في مجال تصميم الملابس، إن عطر Azzaro Pour Elle Extrême هو عطر ثمين يتمّ ارتداؤه كما لو كان ثوباً للسهرات من أزارو: مُرهَف ولا يُقاوَم، يغمر المرأة التي ترتديه بأثر عطريّ جذّاب وغامض فيكشف عن هالتها السحرية، شبيهاً بثوب من الضوء.

يفي عطر Azzaro Pour Elle Extrême بوعدٍ من الجاذبية المُطلقة وتعزّزه كثافة خشب العود الجسديّة ودرجاته الشمسيّة.

Azzaro Pour Elle Extrême،

عطر ذو تألّق ذهبي.

يشكّل عطر Azzaro Pour Elle Extrême إصداراً جسدياً أكثر عن Azzaro Pour Elle. فتأتي درجاته العطريّة مكثّفة وغنيّة بمكوّنات جديدة ممّا يمنح العطر قواماً أكبر. وتقوم ثلاث مكوّنات جديدة وهي الزعفران وثنائي ورديّ حصريّ والدرّاق حول ثلاثة أسلحة للجاذبية بتعزيز النغمات الزهرية الغنيّة بالفاكهة والتوابل الخاصة بعطر Azzaro Pour Elle Extrême:

• الانطلاقة المتألّقة والإدمان المنعش لثنائي الدرجات الورديّة المفاجئة والهال، يعزّزها دفء الزعفران المتفجّر والغنيّ بالتوابل.

• في قلب العطر، يكشف الثنائي الورديّ عن كثافته الممزوجة بدرجات شمسيّة وأنيقة من الزنبق الملكيّ.

• وأخيراً، تندمج نغمات الدرّاق الناعمة والمخملية بالخشب الأنيق والمُرهف كالكشمير. وكما هي الحال بالنسبة للبخور وخشب العود الكثيف، وهو خشب شرقيّ نموذجيّ، إنها توفّر سحرَ أثرٍ عطريّ كثيف وجسديّ...

أوحى عالم أزارو الساحر والفاتن العطّارَين ناتالي لورسون وفابريس بيلّوغران (فيرمنيش) لتصوّر عطر Azzaro Pour Elle Extrême مثل "ثوب مزيّن بالجواهر والألماس من أجل التألّق والهالة السحرية".

قارورة Azzaro Pour Elle Extrême، شبيهة بغلاف ذهبي.

على غرار جوهرة زجاجيّة مصقولة، تأوي قارورة Azzaro Pour Elle Extrême العطر العنبري بأسلوب ثمين. فيتألّق الشكل المجدول الذهبيّ الذي يزيّن القارورة المتلألئة بآلاف القطع البرّاقة المثبّتة على هذا الأكسسوار الأنيق والثمين، وهو تفصيل مُستعار من أسلوب أزارو في تصميم الملابس.

Azzaro Pour Elle Extrême، ماء العطر، 75 مل.