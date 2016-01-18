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وزير الطاقة الإماراتى: ضخ إيران أى كميات إضافية من النفط يضر السوق

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وزير الطاقة الإماراتى: ضخ إيران أى كميات إضافية من النفط يضر السوق وزير الطاقة الإماراتى: ضخ إيران أى كميات إضافية من النفط يضر السوق
قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى، إن ضخ أى كميات إضافية من النفط سوف "يضر السوق" فى إشارة إلى إيران.

وفي أول تعليق من دولة خليجية اليوم الاثنين، عضو فى منظمة أوبك بخصوص إيران منذ رفع معظم العقوبات عن طهران، قال المزروعى إن أى إنتاج جديد يدخل السوق سيؤدى إلى تأخر استعادة توازنها.

وتساءل للصحفيين على هامش مؤتمر فى أبوظبى: "هل إيران لديها الحق فى فعل ذلك؟ نعم بالطبع.. فهى عضو فى أوبك ولها الحق.. لكن هل سيكون ذلك مفيدا للموقف؟.. لا."

وتابع: "لدينا تخمة فى المعروض ومن سيضخ مزيدا من الإمدادات فإن ذلك سيزيد الوضح الحالى سوءا."
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