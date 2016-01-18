مقتل 70 حوثيا فى مواجهات وغارات لطيران التحالف بعدة محافظات يمنية

> أفادت مصادر ميدانية يمنية بمقتل 70 عنصرا من ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بالإضافة إلى إصابة العشرات، فى غارات جوية لطيران التحالف العربى ومواجهات فى محافظات عدة باليمن.

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - إن "19 عنصرا من ميليشيات الحوثى وصالح لقوا مصرعهم برصاص الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى مختلف الجبهات فضلا عن غارات للتحالف العربى التى استهدفت تجمعاتهم فى تعز"، مشيرة إلى أن المقاومة تمكنت - أيضا - من قتل اثنين من قناصة الميليشيات المتمركزة فى حى "مدرسة عقبة" شرق المدنية".

وفى محافظة إب (وسط اليمن)، أوضحت المصادر أن المقاومة الشعبية بمديرية "يريم" شنت هجوما استهدف تعزيزات للانقلابيين فى "نقيل سمارة" كانت فى طريقها إلى مدينة تعز، مشيرة إلى أن أحد الأطقم تم تدميره بالكامل؛ ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وإصابة آخرين من عناصر الميليشيات.

أما فى محافظة حجة شمال غرب البلاد، أفادت المصادر بمقتل 10 من الحوثيين فى مواجهات على جبهة "الطوال" بين قوات التحالف والجيش الوطنى من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح من جهة ثانية، فضلا عن مقتل 8 آخرين فى غارات للتحالف استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين فى (مثلث عاهم) شمالى مدينة حجة كانت فى طريقها إلى منفذ حرض الحدودى.

وفى محافظة مأرب (إلى الشرق من صنعاء)، أكدت المصادر أن طيران التحالف استهدف بغارات عديدة تجمعات ومواقع للميليشيات بمنطقة "نجد مرقد" شرق مديرية حريب؛ ما أدى إلى مقتل 12 عنصرا من الميليشيات وجرح العشرات، فضلا عن استهداف عتاد وآليات عسكرية ومنصات للصواريخ نصبتها جماعة الحوثى فى الضواحى الشرقية لحريب.

ومن ناحية الوضع فى العاصمة اليمنية (صنعاء)، أشارت المصادر إلى مقتل 4 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، إثر استهداف طيران التحالف مبنى "أمن أمانة العاصمة" وسط صنعاء.

وفى الضالع، قالت المصادر إن المقاومة الشعبية تمكنت من تحرير موقعى (الذارى وجبل ناصة الاستراتيجي) بعد مواجهات قتل فيها 9 من عناصر الحوثى والمخلوع، فيما جرح 6 آخرون منهم.

وفى الحديدة (غرب اليمن)، أوضحت المصادر أن أحد عناصر ميليشيات الحوثى فى (دوار الربصة) بالقرب من جامعة الحديدة لقى مصرعه برصاص رجال المقاومة الشعبية فى إقليم تهامة.

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