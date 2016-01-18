صور: "ديكورات" كلاسيكية في صالونات النجوم

تشي الـ"ديكورات" الكلاسيكية بالأناقة والرفاهية، لذا يتبع قواعد مدارسها النجوم في غرف منازلهم، وخصوصاً في أقسام الاستقبال. علماً أن للطراز الكلاسيكي أساليب عدة، وأبرزها المدرسة الفرنسية ذات الأفكار المعمرة واللمسة الثرية في عالم الديكور.

"سيدتي. نت" يرافقك بجولة في دواخل منازل 3 مشاهير يسكنون في منازل مؤثثة بأثاث كلاسيكي، خصوصاً في قسم الصالونات.

1. الثنائي ديفيد وفيكتوريا بيكهام

يهيمن الطراز الكلاسيكي المطعم بلمسات فرنسية على دواخل منزل الثنائي ديفيد وفيكتوريا بيكهام الواقع في مقاطعة "جلوسيسترشاير" بالمملكة المتحدة.

هناك، تكتسي جدران الممرات بالخشب الأبيض المتناغم مع الأرضية "الباركيه" الفاتحة.

تتعدّد نقاط الجذب في الصالون، وأبرزها: الجدران المزدانة بالنقوش المنسجمة مع الخطوط التي ترسم ديكور السقف الأبيض، حيث تتدلّى ثريا محملة بالشموع وحبات الكريستال المتلألئة! وتسود ألوان "الباستيل" الهادئة على أقمشة الأثاث الموزع بطريقة مدروسة.

2. جوني ديب Johnny Depp

يحلو الأثاث الكلاسيكي، في قصر الممثل الأمريكي جوني ديب Johnny Depp المتمركز في منطقة "نافشيلد"، بولاية "تينيسي". وتغلب الألوان الفاتحة على عناصر الصالون المرتفعة فوق أرضيّة خشب مكسوة بسجّادة عجمية تحمل اللون الأحمر، وتتكئ إليها كراسٍ متعددة الألوان والأشكال قسّمت إلى مجموعات للفصل بين جلسات عدّة.

هناك، تمتدّ النوافذ من الأرض إلى السقف، وتحجبها ستائر كلاسيكيّة بنيّة وبيج. ولم تغب التحف الفخمة واللوحات الضخمة، عن المكان.

3. تومي هيلفجر Tommy Hilfiger

يطغى الطابع الكلاسيكيّ على ديكور قصر مصمم الأزياء تومي هيلفجر الواقع في منطقة بحيرة "تاهو".

هناك، تفترش قطع السجّاد العجميّ مساحة الاستقبال الفسيحة، المساحة التي تنقسم إلى جلسات عدّة منفصلة بواسطة أعمدة من الخشب، الأعمدة التي تتفرّع من الجدران لتُضفي فخامة على المساحة. وتنسدل ثريا من السقف، تُشبه خيوط العنكبوت المتفرّعة! وتتعدّد اللوحات الضخمة التي تُشاركها "اكسسوارات" الكريستال في نحت لوحة كلاسيكيّة بامتياز، لتُبرز تفاصيل هذا القصر المترفة.

بدورها، تحتلّ آلة البيانو الضخمة المزيّنة بنقوش ذهبيّة مكاناً في إحدى الزوايا.