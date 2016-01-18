أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن مطروح يوجه قائدى السيارات بالحذر والسير بسرعات منخفضة

Google+ Print
مدير أمن مطروح يوجه قائدى السيارات بالحذر والسير بسرعات منخفضة مدير أمن مطروح يوجه قائدى السيارات بالحذر والسير بسرعات منخفضة
مر اللواء هشام لطفى مساعد الوزير مدير أمن مطروح، اليوم، على الطريق الساحلى وكمين الكيلو 20 لمتابعة أعمال الكمين وإجراءات التفتيش، كما وجه قائدى السيارات على الطريق بأخذ الحيطة والحذر والسير بسرعات منخفضة، حفاظاً على الأرواح، والتأكيد على الضباط والخدمات المعينة بالكمين بالتنبيه على السائقين بما سبق.

جاء ذلك نظراً للظروف الجوية السيئة التى تمر بها البلاد، وتعرض المدن الساحلية ومحافظة مطروح لعاصفة ترابية شديدة، الأمر الذى يؤثر على مدى الرؤية على الطرق الساحلية.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365