مدير أمن مطروح يوجه قائدى السيارات بالحذر والسير بسرعات منخفضة

مر اللواء هشام لطفى مساعد الوزير مدير أمن مطروح، اليوم، على الطريق الساحلى وكمين الكيلو 20 لمتابعة أعمال الكمين وإجراءات التفتيش، كما وجه قائدى السيارات على الطريق بأخذ الحيطة والحذر والسير بسرعات منخفضة، حفاظاً على الأرواح، والتأكيد على الضباط والخدمات المعينة بالكمين بالتنبيه على السائقين بما سبق.

جاء ذلك نظراً للظروف الجوية السيئة التى تمر بها البلاد، وتعرض المدن الساحلية ومحافظة مطروح لعاصفة ترابية شديدة، الأمر الذى يؤثر على مدى الرؤية على الطرق الساحلية.

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